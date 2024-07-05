日前我下載一個用手指就可寫毛筆字的軟體「書法 天天練」，省去了文房四寶的麻煩，不需要長條的書法桌和運行空間，也不需研磨調水、滋潤毛筆揮毫，只要一根指頭就OK，可先練寫點、撇、捺、橫、直、豎彎鉤這些基本筆畫。

在「書法天天練」的軟體中，先設定筆畫的粗細，用指頭的不同力度、按壓時間，以及拐彎時的鋒轉輕提這些方法，居然能寫出不同字體風格的毛筆字。楷書方正落落大方，筆畫平直；練習草書也行，或臨摹字帖，或隨心所欲自成一統；練習行書小草也與氣血運行腕力柔重相結合。

一開始我寫得不好，怎麼寫都像是鋼筆字，慢慢地適應這種寫法，自我調整循序漸進，後來寫得有點模樣了，自己感到特別高興，終於可以寫書法打發時間了。

網路上用手指寫字，還有一個獨特的功能，那就是隨時可以刪除，一個點擊字跡全無，省時省力又省紙。

我堅持了一個月，明顯地舊貌換新顏，字跡也變好看了，不像孩童握筆似風雨飄搖，而像一個訓練有素的老者落筆，幹練挺拔，自己認為與時俱進，敢為天下先。

一個小小的iPad握在雙手，找到「書法天天練」的logo，稍加設置就可進入寫字。寫了抹掉，抹掉再寫，想寫大就寫大，想寫小就寫小，寫什麼字體都能隨心所欲。

看著寫出來的毛筆字有模有樣，還真是令人感到開心。每天幾十分鐘，紓解心中惆悵，手指一揮如毫毛，筆跡隨心躍眼前，聞聞沒有墨香味，看看卻有精氣神。老年生活平添了一個新朋友，不亦樂乎？