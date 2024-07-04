「總統山」的四位總統雕像。（圖／作者秦博瑞提供）

二○一一年，天寒地凍的十二月末，我們一家人從科羅拉多州 朗蒙特（Longmont）家中，驅車開上了二十五號州際高速公路，通過懷俄明州 後改為八十五號公路，然後又改為十八號公路，總行程將近四百英里，終於到達了出遊的目的地「總統山」。

我們來此主要是為觀賞開國元勳，以及早期另外幾位領袖的雕像。當晚到了離景點十幾英里的中央市，找到一家「長城中餐館 」，吃了晚飯後，住進一家收費不貴、環境條件還算不錯的旅館。

次日吃完早餐，我們直奔「總統山」，到山上遊客稀少，三三兩兩，並不如我們想像中那麼多人，這個景點是不收門票的，但是要收停車費十一美元。「總統山」雄偉壯觀，四位總統石雕居高臨下，在山下老遠就能看到。

尤其是開國元勳華盛頓總統的雕像格外突出，依次是傑克遜、林肯和羅斯福三位總統的雕像。他們雖然是石雕，但看起來卻是栩栩如生，說明當年雕刻藝術家的手藝高超，歷時十四年，把人物的面貌雕得活靈活現，堪稱為石雕藝術的佳作。我順手拿出相機，把四位總統的雕像拍了下來。

看完「總統山」，我們驅車返程，在不遠處看到了尚未雕刻完成的雕像，那就是印地安部落首領瘋馬的巨型雕像輪廓。我們每人花了二十七美元買票去觀賞，走進一個龐大又簡約的大棚子，首先看到瘋馬石雕的設計造型，騎在馬上的瘋馬，他的兩眼炯炯有神直視前方，左手食指指向前方，表現出英勇不屈的堅定精神。

在棚內還有瘋馬的遺物，以及印地安人日常生活特有的服飾、餐具和刀具等。走出大棚子，遠望山上施工的地方，只看到瘋馬石雕的大致輪廓。這座雕像一九四八年開工，我們二○一一年到訪時，已經過了六十三年，石雕卻仍是半成品，只刻好了瘋馬的臉部，何時才能全部完成？尚不得而知。但我相信，他們會以愚公移山的精神，一代一代地傳承下去，絕對不會半途而廢。

常言道「慢工出巧匠」，可以想像石雕完工後，將是一件細緻精美的作品，屆時相隔不遠的兩處石雕唱對台戲，遊客們可以看到「總統山」和「瘋馬岩」完全不同的兩種石雕，「總統山」用的是浮雕，而「瘋馬岩」用的是陽雕，各具特色，都值得遊客駐足欣賞。