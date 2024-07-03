近日丘引在家園版的一篇「適可而止的節儉」，引起我們亞特蘭大 （Atlanta）書香社文友頗多共鳴。我想那是因為我們大多經歷了同樣的生長過程，對金錢的花用很有共識，如今大家的經濟情況都可算是豐衣足食，應該不必再過度節省，尤其現在年紀大了，對自己好一點也是應該的。

但我可能積習難改，覺得又有一個新的環保理由，所以仍然維持節儉的習慣。試想一件物品的製成，其過程對自然生態環境的破壞，和產生的二氧化碳對氣候暖化 所造成的影響，都讓人很難忽視。而後所謂廢棄物和垃圾的處理，不論是焚燒或掩埋，更對地球生態造成進一步的破壞。

其實我也沒有故意要節儉，因為我對物質的需求本來就很低，例如我有很多衣服、鞋帽都穿戴了幾十年，它們仍不顯破舊，我又不須要藉衣服去彰顯身分，再加上我也不追求時髦，所以就繼續穿下去了。此外，我又很懶得消費，買東西一定選購真正需要的物品，買了就走，其他東西即使再琳瑯滿目，我也懶得看，老伴也和我一樣，所以我們沒事不會逛商場。

每年到了購物季，看到百貨商場大促銷，我仍然無動於衷，有時會自認對社會經濟缺少貢獻，甚至自嘲：「美國經濟如果靠我，肯定完蛋了」。但想想這些促銷商品大特賣，如果買了多半是沒必要的無謂浪費，只為了滿足一小部分的消費者；永無止境去追求欲望，只會造成過度消費，想一想我不僅沒有什麼愧疚感，反倒是有不被操弄的超越感。

我們住在亞特蘭大郊外山裡，家中的垃圾都是自己先分類好，運到垃圾回收場按照規定投入分類箱。廚餘部分，我是分散輪流埋在自家樹根旁或花圃裡；喝完的牛奶 或果汁瓶罐，在丟棄之前都會先沖洗乾淨，那些水我們也都貯存在一個大罐子當肥料用。

玻璃瓶之類盡量留作各種不同用途，不得已才丟掉；報紙等廢紙和塑膠瓶製品，是無奈丟掉最多的品項。垃圾回收場通常還會分別有一個收舊衣和舊鞋的櫃子，如果那些舊衣和舊鞋能幫到某些人，物盡其用，就能減輕地球的負擔。

我們家還有一些節儉的生活習慣，例如餐巾紙不會擦過一次嘴就丟掉，而是用它把桌檯，尤其盤裡或鍋裡的油汙擦乾淨才丟。我原先認為，鍋盤等用過的餐具反正都要放進洗碗機，何必多此一舉？老伴說減少水管油垢，可以預防堵塞，這話大概沒說錯，我們家的廚房水管，三十年來從沒有堵塞過。

因為我們山裡沒有下水道，各家都是用化糞池，所以我們清洗馬桶時，都盡量少用清潔劑，以免清潔劑殺死化糞池裡可以分解穢物的微生菌，所以我們家至今也沒有像別人說的，每十年和每二十年都要請專人來清理，省錢事小，省麻煩才最要緊。

居家洗手或洗臉用剩的細碎肥皂，黏不上大塊肥皂時，我就留下來。美國超市賣的蒜頭，都是洗乾淨後，把兩個或三個放在尼龍織的細紗袋中，等蒜頭用完後，我就廢物利用，把細碎肥皂集中放在細紗袋中，在開口處紮緊，就會變成像一塊大肥皂，非常好用。

類似小事很多，我覺得對自己和對環保而言，都可說是兩全其美。