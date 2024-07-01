我們住在新澤西州 （New Jersey）中部，距離普林斯頓（Princeton）有半小時車程，居住的社區是必須年滿五十五歲才可入住的成人社區，內部設有交誼廳、健身房等。

有一天，附近醫院的護士來為我們接種疫苗 ，我開車載著先生停到殘障人士專用的停車位，開門下車，再打開後車廂，把先生的助行三輪車搬出來；先生的行動不方便，必須推助行車走路，我扶著先生下車，先生順手關上車門，我們慢慢走進交誼廳。

注射完疫苗，當我們回到汽車旁，我發現駕駛座的車門竟然是敞開的，當場嚇得我的心臟急跳，接著察看車裡並沒有竊盜痕跡，才安下心來。難道是我自己下車時，沒有把車門關上嗎？應該是的，我自問自答。幸虧我們社區有門房，外人不可以隨意進出，如果這件事發生在社區以外的任何地方，將會是什麼結果？我不敢想像。

有一天晚餐時分，我把慢火燉煮的番茄豆腐砂鍋，從爐上端到餐桌上，然後就坐下來和先生邊聊邊吃。餐後我習慣先看電視新聞休息片刻，再起身清洗碗盤、擦拭爐台，哪知道竟發現有一個爐火沒有熄滅，天啊！我竟然忘了熄火。

又有一次，我帶先生去診所做例行體檢，到了櫃檯，我報上姓名，櫃檯的女士問了先生的出生年月日之後，她的手指在電腦鍵盤上滑來滑去，然後她抬起頭來說：「妳先生的預約日期是下周四，不是今天。」當場我覺得好糗，竟然把行事曆上的日期看錯了。接二連三發生的事情，不由得使我懷疑自己是否老之將至，或是老之已至？

在一次我們幾個老友定期聚會時，我把這些經驗說出來，一名女性友人說，她也曾經犯過類似的胡塗錯誤。她說有一次爐火正煨著紅豆湯，電話突然鈴響，是朋友約她出門逛街，掛了電話，她高興地哼著小曲、拎起皮包就出門去了。等到她逛街回來，打開大門聽到火警鈴聲大作，滿屋子焦味濃煙，這才想起爐火沒關，鍋裡的紅豆早已燒成焦炭，那個鍋子自然是報廢了。

坐在我對面男士也說出他的糗事，有一天他購物回家，打開後車廂，然後把一袋袋的物品搬進屋內，再把汽車開進車庫，但他忘記把後車廂門關上。那是一輛多功能越野車，他開進車庫時，聽到嘎吱一聲，後車廂翹起來的門被車庫門卡住了，結果費了好大的力氣，才慢慢地把汽車退出車庫，後車廂的刮痕也得修補。

我們這幾個已步入耄耋之年的老友們，一邊說著自己的糗事，一邊感嘆自己開始胡塗了。一名不多話的女性友人說：「我覺得這些意外都是心不在焉才發生的，做事要穩當專注些，凡事要多看一眼，才能盡量避免意外發生。」她向大家解釋說，如果在離開汽車前，或在把汽車開進車庫前，還有在端鍋離開火爐前，以及在出門前能在行事曆上「多看一眼」，那麼這些意外就統統不會發生了。

從前的我，做任何事情都是自信心滿滿，對於這種看似多餘的做法是不屑一顧的。而今知道生活上必須要放慢節奏，做事要一步一回頭，「多看一眼」才能安穩度日。