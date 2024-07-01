過去住在獨院房子，偶爾忘記帶鑰匙出門，但不礙事，因為早先為了應對不時之需，先生在院子隱蔽處，暗藏一支備用鑰匙，而那支鑰匙的確多次派上用場，發揮了它的效用。

記得多年前，有一天，接到住在我家附近的朋友從機場打來的電話，她著急地說，她正在候機室等待飛去台灣的班機，突然想起離家前，臨時想要燙平外衣的皺摺，由於時間緊迫，在忙亂中她竟然忘了關掉熨斗開關，就搭車奔赴機場了。

電話中，她急切地拜託我到她家，去把熨斗的插頭拔掉，同時告訴我，她的大門備用鑰匙藏在門前一個藍色舊花盆的底部。事不宜遲，我立即開車前去她家，找到了備用鑰匙入門後，果然見到她的熨斗立在燙衣板架上，房間內還散發著熨斗的熱氣。

我拔下熨斗的插頭，立即打電話告訴朋友她可以放心搭機了，她如釋重負地深深吸了一口氣說：「好險我到機場後，突然想起來忘了關掉熨斗的電源，幸好我在家門外暗藏了一支備用鑰匙，又及時找到妳幫忙，總算解除了我在候機室坐立難安的困境。」

經歷三年新冠疫情 的折騰，社會治安面臨嚴峻的挑戰，多數人為求居家安全，不再隨意在門墊下或院子角落藏鑰匙了。更何況我居住的公寓門外，完全沒有可以藏鑰匙的隱密處，因此我每次出門，都必須確定有隨身攜帶鑰匙。幸運的是，多年來尚未發生因為忘了帶鑰匙，而進不了家門的糗事。

數周前，我與居住鄰鎮的朋友約好一同搭捷運 去舊金山 一日遊，我們說好搭同一班車，兩人分別在自家附近的捷運站登上第一節車廂會面。當日清晨我先出門散步，回來後竟發現我的鑰匙掉了，眼看進不了屋內，就要失約了，那一剎那，我的心情從著急轉為焦慮，我相信一定是我在走路時脫下外套，鑰匙滑落出夾克口袋而不自覺。

情急中我正思索該怎麼辦，猛然記起多年前，我曾經拿一支大門鑰匙交給鄰居雪如代為保管，以備萬一。於是我立即打電話給雪如，心中默禱她會在家，當我聽到她的回應時，興奮地說：「謝謝雪如，妳真是我的救星。」她很快地找到鑰匙，披著睡袍匆匆地趕過來，並把鑰匙交給我。

當鑰匙順利地插入鑰匙孔時，我大大地鬆了一口氣，將鑰匙又交還給雪如，請她再代為保管，然後為自己的粗心向她道歉。她笑著說：「我們既然有緣當鄰居多年，大家互相幫忙是義不容辭的事。」兒子家在三十多里之外，雖然他有我的大門鑰匙，但就算我當時打電話求援，他也無法在短時間內趕到。

進屋後，我拿起皮包便立刻出門赴約，慶幸正好趕上與友人約好的捷運班車，在舊金山度過美好的一天。我心中除了充滿對雪如的感激，更警惕自己，此後出門，必須更小心保管好鑰匙。雖說遠親不如近鄰，卻也希望自己盡量不要麻煩人家。