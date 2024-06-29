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參加聚會活動後

由韁

最近我參加了在一個室內大廳舉辦的文藝活動，男女老少共有幾百人，很少人戴口罩，我自己也沒有戴。活動持續三個小時左右，參加到一半的時候，我開始感覺到室內空氣品質不佳，於是便提前回家。

當晚我的喉嚨有些乾燥，開始懷疑是否感染了空氣中的病毒？我大量飲水，但整夜都難以入眠。第二天我整天在家休息，經過幾天才逐漸好轉。

這次經歷讓我深感自己年過七旬，不太適合參加大型聚會，即使不得不去參加，也要戴口罩。這次沒有出現問題並不代表下次也不會有問題，一定要小心謹慎。

我有一個在中國的朋友，最近經常參加各種聚會，不幸感染了「支原體肺炎（Mycoplasma pneumoniae）」，治療了一個多月才緩解。雖然我不清楚具體狀況，但一個月的疾病對身體的影響不可小覷。最近半年來，中國多地流行各種呼吸道疾病，導致很多醫院不堪重負，我看到一個患者甚至同時感染了五種呼吸道病毒，其中之一就是支原體肺炎。

最近在美國也有人感染支原體肺炎，有人在YouTube現身說法，就是參加聚會後又馬上旅遊，很勞累；居住旅社捨不得花錢，幾個人住在一起，空氣不好，結果出現症狀，檢測新冠沒問題，倒是檢查出支原體肺炎，五天後才慢慢好轉。

老年人如何預防呼吸道疾病？根據我的醫療紀錄，三年前，我在醫生的建議下接種一種名為Fluzone高劑量季節性流感疫苗，這種疫苗是獲批用於年滿六十五歲長者的流感疫苗，通常比標準劑量流感疫苗更有效。

新冠疫情之後，一些呼吸道病毒仍然對人們的健康產生嚴重影響。現在我除了接種高劑量季節性流感疫苗，最近又在醫生的建議下，接種了RSV BIVALENT疫苗，RSV是一種常見的呼吸道病毒，通常會引起輕度感冒症狀，導致所有年齡層患病，但對嬰兒和老年人來說可能尤其嚴重。

接種疫苗固然重要，但是平時要注意在人口密集之處戴口罩，而且不要停留過久，如果有輕微症狀，一定要多喝水與多休息。平時多鍛鍊身體，可以增強自己的免疫力抵抗各種病毒。

但是老年人體力有限，如何鍛鍊身體的確是一個難題。前幾年我還可以在室外跑步，現在只能偶爾慢跑，更多的時候是快走。我的同齡朋友常常說，走一點路就很累，更不用說是跑步還是快走了。我的看法是貴在堅持，以我的經驗，快走十五分鐘後就會有疲累的感覺，好像腿抬不起來了，但是挺胸收腹、屏氣深呼吸繼續堅持下去，再過十五分鐘，就會慢慢地消除疲累的感覺，這樣快走堅持一個小時沒有問題。

西雅圖冬天溫度太低，不適合室外活動，春天溫度上升了，我每天都要到室外活動。天氣好的時候，就在太陽下快走一個多小時，步伐接近一萬步，有這樣的活動量，我都不用測量血壓和血糖了，因為數據完全正常，不必多此一舉。

流感疫苗 支原體 口罩

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