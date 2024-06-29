馬特諾瑪瀑布。（圖／作者吾鄉提供）

如果你想來俄勒岡州 （Oregon）旅遊，一定不要錯過馬特諾瑪瀑布（Multnomah Falls）。

在美麗的西海岸，華盛頓州 和俄勒岡州之間有一條河，名叫「哥倫比亞河」。盈盈一水之間，北岸是華盛頓州，南岸是俄勒岡州，位於哥倫比亞河峽谷南岸有一處美麗的自然景觀，那就是馬特諾瑪瀑布。對我來說，這不是普通的瀑布，而是一道與我心靈相通、百看不厭的大瀑布。

在青山之間，瀑布從天而降，沿著山壁飛流直下，「一條界破青山色」這句古詩正好道出了我見到瀑布第一眼的感覺。落差一八九米的瀑布分為兩段，上一段一六五米的瀑布細長，緊接著另一段二十一米的瀑布則粗短，兩段瀑布中間有個三米的斜坡，因此一條瀑布有著兩道美麗的風景。

我喜歡到這裡來爬山，沿步道從山腳走到山頂去探訪瀑布的源頭。一條鋪好的小路直通山頂，不陡也不長，只有一點六公里，一路能看到北岸華盛頓州的一片山巒，還有山底長長的哥倫比亞河，山間的樹常綠，路旁的草常青。走到靠近瀑布處，我總會駐足停留，閉起眼睛感受瀑布飛濺起的水霧灑在臉上的清涼，同時許下一個美好的願望。

三十分鐘左右就到達了山頂，其間一條小溪潺潺有聲，那便是瀑布的源頭了。靠近溪水古樹參天，樹幹上長滿了厚厚的青苔，青翠的模樣讓人誤以為可以當成食材。我忍不住採了滿滿的一袋，放在瓦盆裡澆上清水，看著青苔變得蒼綠如初，我便滿心歡喜。

剛來美國時，只要不下雨，我幾乎每周都會去拜訪馬特諾瑪瀑布。每次沿途而上，總希望能找到上次我曾輕撫過的小草，以及我仰望很久的大樹。這些草木彷彿也成為和我心靈相通的好友，就這樣每次都帶著和老友會面的喜悅和期待，與瀑布和樹木交流著一周的生活感想與趣聞。

如此神交的故友，我們卻有幾年斷了來往。二○一七年九月，一名十五歲的少年，有一天在山間玩起煙花，火苗點燃了乾燥的灌木，於是火焰蔓延開來，直到面積超過四萬八千英畝。大火整整持續了兩個月，馬特諾瑪瀑布無一倖免，山上植物被燒毀，千年古樹的軀幹頓時變得漆黑。少年面對的是三千六百萬美元的賠償，以及五年的緩刑，法律的懲罰或許能讓少年變得成熟，而我的馬特諾瑪瀑布何時才能恢復原有的美麗？

直到一年半後，馬特諾瑪瀑布才得以重新開放，我時隔兩年才又來到這裡。從山底而上，昔日那些濃綠繁茂、搖曳生姿的樹木，變得稀疏乾枯；長滿小草和鮮花的山林，如今覆蓋著冰冷的石頭和泥塊。我一路唏噓來到山頂，幸好山頂上淙淙的澗水依然沁心透明，讓我悵惘的心緒敞亮了許多。我想也正是這些泉水，使得山中長年濕潤，森林才不至於被山火 毀壞殆盡。那天是元旦，我遂許下風調雨順、物阜民豐的新年願望，希望馬特諾瑪瀑布早日恢復舊貌。

經過幾年的修復，如今的馬特諾瑪瀑布逐漸恢復原有的樣貌。日前我又到達了山頂，站在溪水旁，彎下腰捧起了瀑布的源頭水，洗洗手、清清喉，與大自然交流最近的所思所想。

這就是與我心靈相通的馬特諾瑪瀑布，如果有空，歡迎你也來俄勒岡州，來一段探訪馬特諾瑪瀑布之旅。