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短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

如鷹展翅

稚竹

每當心情鬱悶時，我總愛到北卡州教堂山（Chapel Hill）附近的唐寧河（ Downing Creek）湖邊走走，那裡有兩個小湖，一個湖邊環繞著房子與樹，另一個則是有一大片草地圍繞著。湖中還有許多野鵝（wild goose）在戲水，清澈的湖水波光瀲灩，微風吹來，湖心泛起陣陣的漣漪。湖邊青翠的草地陽光明媚，滿園春色映入眼簾。

在如此靜謐的美景下，遠離喧囂塵世，拿著家中帶來的麵包餵野鵝，看著牠們由遠而近游來，爭搶著食物，美麗的身影吸引遊客注目。牠們的頸部與頭部是黑色的，背部是灰色的，腹部則是如雪般純白，右臉從左下頷斜伸至右上額，左臉自右下頷斜伸至左上額，寬約一點五公分的部分是白色的，尾部是黑色的，牠們應該是加拿大大雁（Canada Goose），常在天空中排成V字型成群飛行，令人難忘。此時世界似乎只剩我和牠們存在，處在這片淨土中，在生活上所遭受的一切沮喪與挫折，彷彿都已釋然。

有時未能出外旅遊，就在家聆聽令人放鬆的音樂，例如雨聲、流水聲、蟲鳴鳥叫聲、各種樂器聲、海洋生物與波浪聲等；我在桌上擺了一個透明的玻璃缸，裡頭放一些晶瑩剔透的彩色玻璃珠與貝殼，加上些許水與幾滴墨綠色的染料，將水染成大海的顏色，如此讓我彷彿置身於海邊，能時常聽到潮汐拍打著岸邊的聲音。面對著靛藍的天空和碧綠的海洋，自己像似化身為一隻海鷗，海闊天空任意飛翔，壓力也就消失得無影無蹤。

日前想去北卡植物園（North Carolina Botanical Garden）或是新澤西州（New Jersey）杜克花園（ Duke Gardens）逛逛，享受百花盛開、奼紫嫣紅的春景，呼吸新鮮的空氣，沉澱一下自己混亂的思緒。在短暫的休憩之後，我們將如鷹展翅，生命重新得到助力，再度翱翔在蔚藍的天空中。

北卡 新澤西州 植物園

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