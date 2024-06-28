日前春寒料峭，櫻花垂墜枝頭，維吉尼亞州 （Virginia）阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）門口早已排起兩列長隊，人頭攢動，後面還不斷地湧來人潮。一處公墓，為何吸引世界各地的遊客前來參觀和憑弔？

碧綠的山坡上，縱橫排著低矮的白色石碑整齊列隊，蔚為壯觀。這裡埋葬總統、將軍、士兵，無論生前功業彪炳大小，均享有這片旖旎的風景，每個墓穴規格相同，充分體現人人生而平等、靈魂也平等的精神。

許多墓碑雕塑別致，擺放著一輛砲車，或一隻灰色鴿子停歇在黑魆魆的砲膛上；有鐫刻著I love my mother and wife，讓風日夜捎去問候；有黑黝黝的碑上，生動地刻畫著一名拳擊手形象；一尊漢白玉的天使扶靈，悲戚地望著逝者的畫像。唯一用中文書寫的，那是抗日英雄「飛虎隊」陳納德將軍和陳香梅女士的墳塋。幾隻烏鴉在樹間唧唧啾啾，更增添周遭的肅穆。

僻靜的新園區遊客罕至，低沉的鼓聲從遠方陣陣傳來。我尋聲而去，隔著鐵絲網的柵欄，在陡坡下的幽谷，一群穿著黑禮服的人聚集在靈堂，肅立默哀，軍方儀仗隊正舉行莊重的告別儀式；一名禮兵擊鼓，咚咚咚的鼓聲令人陣陣心碎，是在捶胸送別一名戰友的逝去，也是在切切叩響天堂之門。寒鴉社鼓，旌旗飄飄，一片故土又添新悲，那剛掘成的墳坑，埋不下槍砲和玫瑰下的憂傷。

夕陽西下的冷風颼颼，在一棟露天的大禮堂後方，圍滿了遊客。衛兵和軍官踩著凌波微步，唯恐打擾英靈長眠，軍姿颯爽，舉手投足幹練，表情凝重。軍官仔細地檢查槍械，驗槍移交一氣呵成，展現訓練有素的良好軍紀；觀眾鴉雀無聲，帶著崇敬的表情觀摩。

當衛兵進入崗哨，開始舉行祭奠儀式，一名禮兵手捧花環，和一名小號手進場，那名軍官帶領四名少年，大約是軍人的遺孤或眷屬，從樓梯緩緩而下，禮兵將飄著逝者名字綬帶的花環，恭敬地放在無名戰士墓前，少年單手捂著心，神態哀戚。

稚嫩的肩膀和幼小的心靈，承受其家人英年早逝的悲慟。小號手吹起號角，嗚咽的軍號聲如泣如訴，潔白的櫻花在軍號聲裡輾轉零落，杜鵑嚶嚶啼血。一場接一場，不斷更新的面孔出席儀式，陣亡將士的遺孀牽著蹣跚學步的兒童，站在親人花環前，見到此景，我心有戚戚焉，眼眶苦澀。

黃色鬱金香在淒厲的軍號聲裡顫慄；福祿考的藍色憂鬱花瓣，隨山坡起伏蔓延。幾隻烏鴉在樹椏上鳴泣，白雲迢迢，載著雄渾的軍號聲遠去。

嘹亮的軍號聲，飄到了Washington, D.C.羅斯福總統紀念公園的上空，龐大的棕色花崗岩石上，深刻著I hate war，身為二戰戰勝法西斯的統帥，坐在輪椅上的巨人說出我討厭戰爭，這點令我震撼和景仰。無論什麼戰爭，都是人類內部的廝殺，以生靈塗炭為代價，應盡量避免戕害無辜的生命，珍愛和平。

風蕭蕭，趁天尚未黑盡，我裹緊外套，心情沉甸甸地離開公墓，緬懷那些捍衛人類正義公理而犧牲的英雄。而那些殞沒在砲灰戰火裡的無辜亡靈，他們魂歸何處？誰去收殮和悼念？

抬頭仰望，一群鴿子從墓園的樹上騰空躍起。我祈禱，銜著橄欖枝的和平鴿，早早降臨在硝煙彈雨彌漫的地方。