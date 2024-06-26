外孫女天怡（Riley）快七歲了，女兒給她兩個慶生選擇，去迪士尼 樂園或是舉辦生日派對？天怡選擇生日派對。

兩個月前女兒先試探地邀請天怡同學及朋友的父母，沒想到天怡人緣特別好，有三十個同學和朋友要來參加慶生會。天怡非常喜歡藍狗狗的動畫片，所以生日派對的主題就是藍狗狗。

女兒家住在洛杉磯（Los Angeles）西邊，她開始計畫生日派對，三十個孩子加上家長，需要大房間而且要保持孩子們的互動，於是選擇了住家附近的社區中心兒童活動室。舉辦派對時，社區中心會提供三個老師安排各種活動，不怕冷場。

下一步是準備午餐，按照七、八十人的分量，預定了十幾個二十二寸的Pizza、還有沙拉盤、餅乾奶酪、火腿片等。按照美國傳統，孩子的生日派對，每個參加者都會得到一個禮品袋，裡面會有一個小玩具、一本兒童讀物和零食。玩具和讀物在亞馬遜 很容易買得到，可是零食有點傷腦筋，不少孩子都有飲食禁忌，比如牛奶、雞蛋、花生等；女兒自己烤了幾十個健康餅乾，並在餅乾袋上標記了食材。

離生日派對只有兩天了，一個家長發來信息，提到自己的孩子對麵粉過敏，不能吃Pizza。我就自告奮勇，會在生日那天到特殊餐館預定，並取回無麵粉的Pizza專門給這個孩子食用。

生日派對是從早上十一點到下午一點，我們十點鐘到達時，女兒和朋友及社區中心老師們都在布置現場，食物、藍狗狗氣球 、生日快樂橫幅、禮品袋。天怡戴著藍狗狗的頭帶、穿著藍狗狗的裙子，顯得特別高興。家長帶著孩子來到社區中心，寒暄一下就把生日禮物放在一起，堆得像一座小山。孫女帶著同學及朋友和家長開始吃生日餐，每人都有Pizza，再加上沙拉、餅乾奶酪等，大家吃得很盡興。

餐後，中心老師開始安排孩子們活動，先去院子裡尋寶。派對開始前，老師們已經將十六個藍狗狗的卡通照片藏在院子，並貼在樹上，二十多個孩子很快就把照片找齊了。下一個遊戲是音樂搶位，院子裡一個直徑約二十米的大花壇，周邊有十來個位置；孩子們圍繞著花壇跑幾圈，個個氣喘吁吁，老師突然停止音樂，孩子們爭搶位置，沒有搶到的人就不能再參加了。

接下來就回到室內，孩子們在地上圍坐一圈，生日女孩先到外邊，老師把一顆棒球給了一個女孩藏在衣服裡；再讓生日女孩回來站在圓圈中，眼對眼地觀察每個人的表情，並要找出誰藏著棒球。

最後是大家一起高唱生日快樂，女兒捧著一個兩尺長、一尺寬的蛋糕，上邊寫著「七歲生日快樂」，並插著七根不同顏色的蠟燭，二十多個孩子們圍繞在一起唱歌祝壽星生日快樂，隨後大家一起吃蛋糕，分享生日的喜悅。然後各自和家長一起領取禮物袋，高高興興地回家了，天怡的七歲生日派對也圓滿結束。