加州橙縣的聖邁克爾修道院，有著西班牙式的建築風格。（圖／作者梁佩鳳提供）

加州 的陽光永遠和煦燦爛，可以每天出行，不須擔心沒帶傘而被淋濕；雨季只有一、兩個月，冬天不冷，夏天不熱，這就是我特別喜歡加州的原因。

夏季才剛開始，又是一個天高氣爽的日子，朋友邀我們去她家裡小坐，大家喝茶聊天，實在是太愜意了。過沒多久，朋友夫婦就提議開車帶我們去離她家不遠的爾灣地區公園（Irvine Regional Park）。朋友的先生開車，她向我們介紹這座公園，公園涵蓋橙縣動物園 與野餐區，有兒童遊樂園提供火車遊園體驗、小馬騎乘活動、租腳踏船遊湖，還有腳踏車和協力車出租服務，只收象徵性的費用。

公園很大，樹木蔥郁，野餐區的大棚隨處可見，遊客可以在這裡烤肉、在躺椅上享受美食；湖水清澈，有不少家庭帶著孩子遊湖，很多孩子在湖邊餵鴨子；還有全家人騎著協力車一起使力，想讓車速加快些。

車道旁，可看到不少孔雀悠閒漫步，一點也不怕人或車。朋友說這裡的動物園還有獅子、黑熊、小羊等，小羊可以讓小朋友觸摸，非常人性化的設計。

朋友主要是想帶我們去參觀一個離公園不遠的聖邁克爾修道院（St. Michael's Abbey），這是一座四面環山、前面鮮花盛開，有著土黃色西班牙式建築風格的教堂，在陽光下耀眼發光。我們剛停好車，就聽到宏偉的鐘聲響起。

屬於加州橙縣的聖邁克爾修道院，是由七名神父共同創辦，他們在逃離匈牙利迫害後，於一九五○年抵達美國，一九五七年輾轉來到加州服務當地教區。僅僅幾年後，他們在西爾維拉多峽谷（Silverado Canyon）開設邁克爾小神學院，透過信徒捐款積累資金，於一九六一年由法國設計師和當地建築設計團隊，共同建造了這座修道院。

設計師非常自豪他們的設計，認為修道院的外表、造型及色彩，都非常適合加州的陽光。我們悄悄走進教堂，裡面風格和歐洲教堂幾乎無異，不管是座椅還是牆上的壁畫，感覺都非常新。窗上的彩色玻璃圖案也新穎，不像有上千年歷史的教堂設計。後面矗立著巨大的管風琴，這是修道院和天主教堂不可或缺的樂器。教堂裡面竟然只有我們這幾個人，我們各自默禱後，準備離去時，看見一名女士跪著祈禱，這裡隨時歡迎信徒前來尋求慰藉。

從教堂出來，我們又返回老路朝公園開去，朋友特別喜歡這條小路，彎彎曲曲、高高低低，兩邊都被花草樹木遮蓋，裡面隱藏著維多利亞式的小屋。她說，這條路就像她以前在美國東部住過的城市，勾起很多回憶。

我們要在公園野餐，選擇有樹蔭的桌椅坐下，朋友準備了豐富的食物，她拿出三明治、水果和飲料，每人一份，我們邊吃邊談有說有笑。老實說，我在橙縣住了三十多年，從未來過這些地方，這次讓我重新認識自己居住的城市。感謝朋友的推薦帶領與熱心款待，有這樣的聚會真好，我們置身在愉悅的氣氛中，感到無比幸福。