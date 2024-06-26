記得三十八年前，我剛來美國，在媒體的推波助瀾下，聽到周遭的人熱烈地討論何時一起觀賞超級盃 （Super Bowl），這是我初次見識到橄欖球在美國人生活中所扮演的角色。今年農曆新年那個星期天，適逢超級盃在拉斯維加斯（Las Vegas）開打，正好成為我們紐約三代親人，齊聚在兒子家餐敘後的餘興節目。

雖然我看不懂球賽，還是躋身客廳跟兒孫一起觀賞，我問為什麼只有美國人這麼瘋狂？有人說：「因為世界風迷的是白底黑點圓的足球 ，橄欖球是美式足球，只有美國人愛看愛玩」。的確，電影裡常見的家庭活動，不分男女老少，大家在後院玩著橄欖球，沒有球門，兩方對峙照樣玩得不亦樂乎。

還有一個亮點就是在超級盃決賽前，大家會順勢集資下注，猜哪隊會贏？百分之五十的中獎機會，遠比買樂透（lotto）還大，賭客自然緊盯電視，關注究竟鹿死誰手？比賽進行得很激烈，高潮迭起，沒想到堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）最後竟能逆轉勝，締造該隊四年三冠的佳績，怪不得堪薩斯市很快就安排球員在鬧區大遊行，只是沒想到樂極生悲，群眾正在狂歡時竟然發生槍擊 ，造成一死二十多人受傷的慘劇。

傍晚新聞報導，這是今年美國發生的第四十九起大型槍擊案，那時才值二月中旬，真不敢想像，到了年底，槍枝氾濫的全美，累積的大型槍擊案，會多麼令人咋舌。

去年底，因為信用卡帳戶有異，我致電相關單位，接電話的女士嗓音甜美、咬字清晰、又有耐心，為當時電腦運作緩慢致歉。趁著等待的時間，我謝謝她耐心釋疑，尤其對我這個近乎中年才來美國的人而言，像她這樣類似播音員的口音，最容易讓人聽懂。

她也隨即問我從哪裡來的？我說，希望她別介意，當初我們不是為了追求美國夢而來，而是因為這是信仰上帝的國家，而今卻發現，社會亂象層出不窮，已非當年心目中的美國。沒想到她談興也濃，說是祖先來自愛爾蘭，雖然她住在田納西（Tennessee）小鎮，對媒體報導大都市甚至美國鄉間的高犯罪率也很寒心，常跟先生討論，退休後要移民北歐。

此間來自遠東的舊雨新知，有鑒於人們不敬真理也不講道理，很多人已經拒看電視新聞。雖然我目前感覺誤上賊船，但這把年紀，也不可能再移民。

也是同一天的傍晚電視新聞，肯塔基州（Kentucky）一名小學一年級學生，在學校規定的睡衣日，沒有睡衣可穿，於是悶悶不樂地搭上校車。校車司機察覺異樣後，自掏腰包專門幫他買睡衣，讓他可以與其他同學一起參與這個特別日子，還為他上網籌款，得到不少回響。

不禁想起英國作家狄更生（Dickens）在「雙城記（A Tale of Two Cities）」的序言：「這是最好的時代，這是最壞的時代；這是智慧的時代，這是愚蠢的時代；這是信仰的時代，這是懷疑的時代；這是光明的季節，這是黑暗的季節；這是希望之春，這是絕望之冬。」只望有良知的普羅大眾，能夠同心行善，力挽狂瀾，使智慧終能克服愚蠢，光明終能戰勝黑暗。