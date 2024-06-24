何姨已經是七十二歲了，竟然還有撫養費可以拿，這真的不是天方夜譚，只不過這是遲來的撫養費。

早已領了退休金 的何姨，最近收到社安局寄來的信件，告知她每個月會多出三百美元，她一臉疑惑地詢問社安局，問了之後嚇一跳，這份額外的「收入」，是三十年前應該得到、但卻沒得到的撫養費。沒想到三十年後，在她已不抱任何期望時，竟然開玩笑般塞給她，那個付撫養費的人，正是她恨之入骨的前夫。

想到前塵往事，又讓她感到生氣，三十年前丈夫有了外遇，拋下她和兩個年幼的兒女，後來搬離加州 （California），去了外州重組家庭，自此音訊全無。當時法院判決他要付給兩個孩子撫養費，他分文不給。

當年的何姨是全職家庭主婦，在家負責照顧孩子，丈夫的絕情離開，讓何姨一下子失去了經濟支柱，而且居住在親友不多的異鄉，叫天天不應，叫地地不靈，當時何姨真想一死了之。最後還是念及兩個可憐的孩子，她鼓起勇氣承擔母兼父職的責任，做幾份兼職工作，賺取微薄的薪水拉拔孩子長大。

如今兩個孩子成家立業，何姨也到了退休年紀，靠著一份不多的退休金省吃儉用，不用依靠孩子，日子雖然平淡但也過得不錯。她也將那個曾帶給她絕望的男人，完全從生命中抹去。

但是誰也沒想到，三十年後，同樣也退休的前夫，終於被法院追回該付的撫養費，每個月從他的退休金扣除三百美元再轉發給何姨。往後餘生，他必須償還被他棄養的兩個孩子，在年滿十八歲前該付的撫養費，直到付清為止。

但是何姨並沒有因為多出這三百美元而高興起來，因為之前她的退休金不算很高，所以可以享受一些政府提供的額外低收入 福利，但無端多出這一點錢，反而弄得她裡外都不是人，想來就讓她恨不得將前夫千刀萬剮。三十年前，前夫不願給撫養費，她想培養孩子的興趣，卻因為沒錢而錯失了最佳學習時機；三十年後她已不指望得到撫養費時，卻又「硬塞」給她，她在心裡只能輕嘆一句：「真是孽障。」

關於給付撫養費，另外有一個案例，六十六歲的史密夫發現他的退休金，被無端扣掉五十美元，他急忙去社安局問明白，工作人員告訴他，他尚有未成年的孩子需要付撫養費，扣除這五十美元已是格外開恩，因為他的退休金不算多，還得留一些給他當生活費。

聽完後，史密夫也不敢吭聲，因為他有一個私生子，孩子的出生證明上，父親那一欄寫的是他的名字，豈能任由他逍遙法外。當時孩子的母親告上法庭追討撫養費，法院判決書下來，因此他就眼睜睜地看著五十美元，每個月從他的帳戶扣除。但坦白說，五十美元到底能幫他的私生子多少忙？他的良心不會過意不去嗎？

正義可能會遲到，但總算沒有缺席，被欠債的人，上天總是適時讓他們得到補償。在孩子成長的過程中，如果父母離婚，雙方都應盡力給予子女金錢或精神上的援助，以免下一代帶著對父母的怨恨，而無法享受一個快樂的童年，只希望「幼有所養，老有所依」。