瑰麗明亮的紅玫瑰竹芋。（圖／作者曾華容提供）

日前是外子八十五歲生日，依照慣例，我雙胞胎姊姊的四個女兒，因分住夏威夷 、聖地牙哥 、加州 北灣及南灣，大家無法聚在一起慶祝，她們會從餐館訂餐，再請人直接送來我們家為外子慶生。

去年是吃南灣的鼎泰豐，今年是庫比蒂諾（Cupertino）的鯉魚門（Koi Palace）；此外，還送禮物及禮金，大家敬姨丈如父親；兒子則送高科技產品，也請老爸吃西餐，這些都令外子感動也倍覺溫馨。

去年收到姊姊家的老三，從納巴谷（Napa Valley）寄來她買的一瓶酒，酒放在精裝木盒裡，外子很喜歡，捨不得喝。今年送來的包裹，打開一看是一盆少見的紅玫瑰竹芋（Calathea roseopicta rosy），我們都很訝異，在美國一般都是送花給女人，男人很少收到花。我問道：「怎麼會送花呢？」兒子說：「那是觀葉植物，千萬不能搞混以為是花。」

竹芋盆栽有不少類型，葉子的紋路千奇百怪，顏色各異，讓人嘆為奇觀。其中以紅玫瑰竹芋最醒目，橢圓形的大片葉子，葉背及葉柄呈紅紫色，葉子正面有大片帶粉紅色鑲上墨綠色的邊緣，乍看像兩片不同顏色的葉子重疊在一起，觸摸起來有點像塑膠花。用白色再生塑膠製成的盆子裝著，重量輕但不易破裂，這些專門設計的花盆，可以防止過度澆水並讓根部呼吸，非常奇特，會誤以為是假花。

紅玫瑰竹芋屬竹竽科，是多年生草本，原產南美洲西部至巴西西部的彩虹竹芋園藝品種。高六吋，每年的三月至十一月是生長旺盛期，要使用疏鬆、肥沃和排水性良好的弱酸性土壤種植。它性喜半陰，日常有散射光照射即可。

多日觀察紅玫瑰竹芋後，我發現由於夜間反應，白天葉子向下降，中間形成三個捲狀的葉片；晚上葉片向上豎直彎曲，如雙臂向上舉，似無比愉悅。

紅玫瑰竹芋是一種很美的室內植物，應放在有陰影處、陽光不直射的窗台、小茶几，或在辦公室擺上一盆觀賞。尤其迷人的粉紅色斑紋和火熱的夏天很搭配，當成特別的禮物贈送親友頗具意義。

外子喜歡照相、玩電腦，對物質要求不高，平日喜歡養蘭及蒔花弄草，對這盆紅玫瑰竹芋特別欣賞，因為它不僅可以淨化室內空氣，還可觀看植物日夜的變化，為生活添不少樂趣。小小一棵紅玫瑰竹芋帶給我們一家人許多閒聊的話題，送對禮物就像說對話一樣，讓人暖意滿心窩。