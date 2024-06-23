不論生活在北美或東方，與人交談時，難免會聽到或用到一些外來語。移民美國後，我發覺不少這類詞語的來源，都有一些有趣的故事。

小時候我住在香港 ，喜歡吃蘋果，尤其是「蛇果」，因為是來路貨，比較鮮美可口，小販們都很推薦。其特色是屁股下面有五「腳」，譽稱為「五瓜金龍」，年少無知，以為那是個特殊產品，可能與聖經中引誘亞當夏娃進食禁果的蛇有關。

後來才知道，此果產於愛荷華（Iowa），全身通紅，註冊為Red Delicious。香港人起初把這句英文譯成「紅地厘蛇果」，因為拗口，漸漸就只用De-Li-Cious最後一個音節，簡稱為「蛇果」。

至於「來路貨」，我想應是由外國輸入的高檔商品總稱，「來路」其實就Royal（皇家 ）的譯音，嚴格來說，是代表王室的東西。不過在香港，不管來自哪個國家，只要是外來的東西都叫「來路貨」。

香港原為英國殖民地，深受英國文化的影響，很多名稱和常用語都譯於英文，例如哈囉、拜拜、的士、巴士、咖啡、沙律等，人人會用；而摩登即Modern、杯葛即Boycott，華埠 港式餐館「免治牛肉飯」的「免治」即為minced（剁碎）、窩蛋牛肉飯的「窩」即raw、吉列豬扒就是Pork Cutlet等，恐怕就不是人人皆知了。

可博一粲的是，香港著名的老字號餐廳太平館，他們的招牌美點瑞士雞翼之所以得名，是因為當年一名服務員跟老外常客交流時，誤把Sweet（甜）當為Swiss（瑞士）的緣故，這個故事已成為港式西餐的經典傳奇。

除了廣東話，用國語發音翻譯的也不少，如邏輯（Logic）、幽默（Humor）、香檳（Champagne）等。除了英文，諸如大膽創新的「前衛」（avant-garde）、演唱會中大聲叫喊的「安可」（encore），求救時拚命呼叫的May Day（m'aidez，幫我的意思）等，則是從法文翻譯過來的。聽說「麻甩佬」（廣東人形容單身男人）一詞，也是因法國人譏笑一些軟弱中國人如一群病人（Les Malades）而衍變出來的。

互相交流，自然你泥中有我，我泥中有你，英文同樣借用了不少中文，例如食物方面有Ketchup（茄汁）、Kung Pao Chicken（宮保雞）、Dim Sum（點心)、Tofu（豆腐）、Wonton（雲吞）等。文化方面有Kung Fu（功夫）、Tai Chi（太極）、Feng Shui（風水）、Ying Yang（陰陽）等；就算喝酒時常說的Chin Chin（請請）、叫人快點的Chop Chop（速速）、拍馬屁的Kowtow（叩頭）、熱心樂觀的Gung-Ho（更好）等，也是來自中文。

更有趣的是，英文Shanghai這動詞，據聞是出自十九世紀，因當時沒有水手願意去遙遠的目的地如上海，一些不道德的船主就把水手灌醉，然後綁架他們上船。所以如果誰被Shanghai了，就表示他被騙了，被迫去做不願意做的事。

於是我們常常聽到這般華洋夾雜的雞尾（cocktail）話：「哈囉阿Joe，去消夜好嗎？Share個西冷（Sirloin）扒，再啤一啤（beer），OK就快Last 啊打（order）啊！要坐的士去，Chop Chop Let's Go.」