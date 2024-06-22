在特殊環境中，每個人都有可能產生不適應的現象，例如乘車會暈車、搭船會暈船、坐飛機會暈機，甚至上高山會頭痛、嘔吐、拉肚子、心跳加速、缺氧等，這些症狀稱為高山症（Altitude Sickness），但只要馬上脫離那種環境，所有不適現象瞬間消失。

我小時候住在台灣，坐公車就會頭暈嘔吐，下了車症狀馬上消失。長大後，與朋友到花蓮旅遊，搭乘花蓮輪時，由於第一次搭船很興奮，上船後馬上到甲板上，面對大海眺望遠方，海天一色，精神為之一振。

但沒過多久，船一出港，海面波濤洶湧，我整個人像洩了氣的皮球軟趴趴，身體極度不舒服，腦子昏沉又想吐，隨即下到船艙內，倒臥休息，情況似乎沒有改善，直到抵達花蓮港上岸，才稍微緩解。

後來移民 至加拿大 ，參加阿拉斯加郵輪之旅，上述現象未再出現，使我信心倍增，以後搭船不再懼怕了。

二○一二年我從職場退休 ，與好友組團赴西藏，行前該準備的東西一應俱全，為對付高山症，出發前十天，就開始服用紅景天煮的湯藥，自以為萬無一失，旅程的前四天，住在西藏低海拔的林芝，它有「塞外江南」的美名，海拔三千一百公尺。

第四天早上，準備前往拉薩時，領隊問我如何？我說很好，只是昨晚嚴重腹瀉，此時領隊發現我臉色蒼白，馬上要我躺在座位上，他準備了一大桶氧氣，並將面罩套在我臉上，叫我有規律的呼吸，還提醒同行友人每十五分鐘叫我一聲，避免發生憾事。感謝神，半小時後我的精神狀況即刻恢復，途中還越過海拔五○一三公尺的米拉山口，後面的行程沒有再發生任何不適症狀，如期返回台北家中。

參訪秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）是我人生夢寐以求的景點，但這個國家好玩的地方多在三千公尺以上，這次旅遊行程訂在五月上旬，主要景點包括利馬、庫斯科、馬丘比丘、的的喀喀湖。其中的的喀喀湖海拔最高有三八一二公尺，行前雖然請教過醫生，得到的答案是慢慢走，應該就沒有問題，自認此次前段行程走來輕鬆，玩得盡興，也結交不少朋友。

但來到最後一個景點的的喀喀湖的飯店時，內人身體突然虛弱無力，劇烈頭痛，而且心跳加快，晚間血氧指數急速下降至百分之五十，這是非常嚴重的狀況，甚至會危及生命。

我馬上打電話請櫃檯人員送來一桶氧氣，內人適時得到氧氣供應，狀況急速改善，我們整晚都將氧氣瓶放在房間內，以防萬一。

次日照樣出遊，氧氣指數雖遊走在百分之七十五上下，仍可與其他隊友走完全程。當天下午是自由活動時間，只在旅店休息及附近走走，不過晚餐後，內人的血氧指數再度下降至百分之四十七，這次直接下樓，飯店設有一間氧氧室，雖然吸取氧氣後有所改善，但仍然不敢掉以輕心，清晨又再去一次氧氣室，才放心許多。

早餐後，我們一行人搭乘巴士趕赴機場回利馬，在候機室內聊天，才發現有些隊友也有高山症反應，只是沒有內人那麼嚴重，當全團登上南美航空，身體不適的隊友全都好了。

抵達利馬飯店後，內人不放心，一量血氧值竟高達百分之九十九，一如常人，旅遊的目的就是要「快快樂樂出門，平平安安回家」。