咪咪與奇奇站在切片蘿蔔前。（圖／作者陳永秀提供）

「居家避疫 」禁令目前已成為歷史名詞，大家忙著安排各種旅遊，漸漸淡忘了那段冷清又淒涼的日子。但在我的回憶中，卻沒忘記臉書 曾是我的最佳傳播媒介。

四年前，住在北加州 奧克蘭（Oakland）半山上的我，一聽到居家令，心中馬上忐忑不安，如何打發那些孤獨日子？如何與親朋好友每天互通信息、互報平安呢？不方便天天打電話，這時我馬上想到臉書。

我想到自己可以每天在臉書傳照片，親友就知道此人還健在，他們回給我一個讚，我就知道他們沒倒下，用這種方法互通平安消息，簡單又可靠。更重要的是，我給自己找到有趣的事情做，不至於終日心慌。

那麼應該在臉書上傳哪些照片呢？我一眼看到鐵皮貓和我畫的石頭鼠，貌不合，神也離，正好是一對歡喜冤家，於是為它們取了藝名「咪咪與奇奇」。從此咪咪與奇奇升級為我臉書上的明星，那天起開拍，我成了導演，忙裡忘憂。

我這個導演，在居家令期間，每天早起的第一件事，就是為咪咪與奇奇安排場景，餐桌上堆滿了蔬菜水果，是為居家準備的救急食物，正好派上用場。

桌上正好有幾個紅心蘿蔔（Watermelon Radish），切成一片片，外綠內紅，平放在黑色盤中，再把切下的蘿蔔頭充當咪咪的帽子。戴了帽子的咪咪神清氣爽，奇奇就隨和地站在一旁，按下快門，標題為「居家第一天」的美照上傳臉書，心情有些落寞的親友看了，大為驚豔。咪咪與奇奇這對貓鼠冤家，居然登上臉書，馬上按下讚。

初步成功，繼續努力，大導演從此早餐可以不吃，演員必須天天準時粉墨登場，蘋果、香蕉、橘子、大青椒、大紅椒、小黃椒、小紅椒、紫包心菜等，配上隨手可及的盆碗瓶罐、玻璃與石頭藝品，陸陸續續安排成場景。

咪咪的帽子從蘋果帽、蘿蔔帽、小紅椒帽到橘皮帽，天天都更換，從此臉書上出現「居家第二天」、「居家第三天」、「居家第四天」等標題。

場景天天更新，咪咪帽子天天更換，連巴黎模特兒都沒有那麼勤快。每天親友好奇地期盼我的臉書更新，猜想哪一種新的造型藝術，會帶給他們驚喜？更重要的是，在臉書按下讚，等於大家互報平安。

居家轉眼已二十多天，水果青菜都已果腹，大導演開始苦思下一步。我忽然想到院中的花、枯枝、藤葉或黃瓜葉，都可以拿來當場景，於是把這些鮮花和藤葉拿進屋子，再把它們挪動擺設，新場景又出現了。咪咪和奇奇站在花前枝下，儼然是大明星姿態，我趕緊按下快門取景。

轉眼已是人間四月天，住家旁邊的公園，加州金罌粟(California poppy)正在盛開，把咪咪與奇奇放在群花中，又趕緊按下快門。

既然在公園中，大導演就讓咪咪與奇奇在大樹枝上待著，忽然有騎士騎著馬從樹旁經過，「我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是個過客。」鄭愁予的詩從她嘴裡溜了出來，她捕捉到珍貴的鏡頭了。

臉書幫我走過居家避疫最初幾個月的孤獨日子，讓我在忙中忘記孤單；臉書也讓我深深體會，獨樂樂不如眾樂樂。