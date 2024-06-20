最近很懷念在巴西 吃的西班牙海鮮燉飯（Paella），老伴和我參加南美旅行團，第一站先飛到巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro），在那裡我們嘗到此生難忘的西班牙海鮮燉飯，餐館就坐落在旅館旁邊的一條小街上。

一天中午，我們走進這家飯館，侍者很熱情。像多數巴西人一樣，侍者不會說英語，我又不會說葡萄牙語，兩人比手畫腳半天，還是沒能吃上午餐。正在一籌莫展之際，老伴靈機一動跟侍者要菜單，這倒是聽懂了。

打開菜單後，我們又傻眼了，因為全是葡萄牙文，幸好菜單上有照片，我們看圖識字，找到我們想點的海鮮燉飯指給侍者看。他問我們是否要點兩份？我想兩個人吃，當然得要兩份，他又問了一遍「兩份」？我再確認「兩份」。等端上來一看，我和老伴再度傻眼，竟然有滿滿的一鍋，雖然好吃，但再努力吃，也只吃了一半，心想倒掉太可惜，只好跟侍者要了盒子，把沒吃完的打包帶回旅館。

第二天拿到旅館的廚房，請他們幫忙加熱，廚房竟然同意了，所以又吃了一頓。後來找機會和導遊說了我們的際遇，導遊說巴西餐廳的料理分量都很大，應該只點一份就好，我們學到了點菜技巧。

此外，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的烤小羊非常好吃，導遊如是說。我們下榻的旅館旁邊，那條街上有很多餐館，辦好入住手續後，一票人出去找吃的，我們看到有一家還算順眼的飯店，跟侍者要來菜單後，大家坐下來討論吃什麼？我看有烤小羊排就點了一份，誰知道分量也不小，吃不完就請侍者拿來一個盒子，把老伴和我吃不下的烤小羊排帶回旅館。

第二天又請旅館廚房幫我們把帶回來的食物加熱，餐廳侍者推著餐車，把加熱好的食物送到我們的房間，還帶來了刀叉及餐巾，讓我們感到受寵若驚，於是我趕緊掏出皮夾，給他一些美金當小費，感謝他的服務。

安地斯山（Andes）是阿根廷與智利的天然國界，離開布宜諾斯艾利斯後，我們搭遊覽車翻山越嶺，終於抵達標高九千英尺的海關。過海關花了我們兩、三個小時，在那麼高的地方待那麼久，讓我有點頭重腳輕，我知道那是高山症發作了。到旅館後，我趕快躺下來休息，過一陣子後，覺得舒服一點時，才和老伴出去吃飯。

出旅館沒多久，就看到一家麥當勞，老伴說她想吃漢堡，另外又點了一杯咖啡 。小姑娘說他們的咖啡機壞了，沒法自動加熱牛奶 ，徵詢老伴是否可以用手加牛奶？老伴說可以後，只見小姑娘用消毒液把手擦了又擦，牛奶用微波爐加熱後，才倒進咖啡杯中，這種敬業的麥當勞工作人員，在美國還真不多見。

旅遊接近尾聲，惜別宴是在一家高檔餐廳舉行，喝酒也喝果汁，大家互相舉杯祝福。正當微醺之際，忽然有人拍我肩膀，趕緊站起來一看，原來是久未謀面的大學同學，他與夫人也是到南美旅遊，今天也是最後一天，隔天就要搭機回佛羅里達，真是無巧不成書。我們互留電話及聯絡方式，這次與老同學不期而遇，為我們這次南美行畫下一個完美句點。