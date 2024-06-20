俗話說：「一個人的垃圾，往往是另一個人的寶藏。」一九八四年，我結婚後住在美國，才漸漸體驗到這句話的意義。由於師母很喜歡在周末閒逛家庭車庫清倉拍賣 （Garage sale），剛來美國的太太隨行幾次也買上癮，養成周末尋寶的嗜好。

在美國生活久了，置產以及收集的物品也隨歲月加倍成長，因此我自己也舉辦過在車庫賣舊貨的活動，在搬家之前能夠減少隨身物品，或者轉變成現金，更是求之不得。

我在密西西比（Mississippi）生活將近三十年，退休 又決定搬到德州 ，在這之前，舉辦車庫清倉大拍賣就有五次之多。其中最讓我印象深刻的出售物件，是我在喬治亞州收購的舊乒乓球桌，當時花了二十美元購買。雖然木頭非上品，而且桌面末端略有磨損，但是在當研究生的歲月，陪我做了無數的運動，以及與朋友或訪客進行打球聯誼，最後還捐給慈善機構出售募款。

一九八二年，我購買的Atari2600遊戲機，以及遊戲卡夾包括Pac-Man等共有十個，購買原價總共超過五百美元，陪伴我在緊張的讀書歲月中，尋得些許的放鬆。後來在密西西比時，以十美元賣給一名八歲男孩，因為男孩看到後，愛不釋手。

此外，一個四十加侖水族箱、箱蓋以及木製腳架，都捐給慈善機構。還有半打全新未開封的運動護膝，原價一副二十美元，我在一家運動器材店清倉廉售時，以每副○點五美元購買。後來我以每副一美元，賣給來逛的一名在社會組排球賽認識的同好。

我體認的車庫拍賣，其真正意義是寶劍贈英雄，賣家往往不是打算賺錢，而是把多餘或者不打算帶走的物件，低價賣給有需要的人或愛好者。

買家如果對刊登廣告中的某些物件特別感興趣，最好在出售前抵達，某些做回收生意的人，往往不理會廣告所登時間提前去搶購。筆者就有好幾次碰過同樣的收藏人士提前來訪，專門尋找木質家具，準備整修後出售賺錢。

為了避免這類騷擾，有些賣家在廣告中會註明謝絕早鳥。反之買家如果想要討便宜，不妨在快要結束時探訪試試運氣，有時甚至可以免費得到賣家的贈送物品。筆者有時在拍賣會時，碰到喜好拍賣物品的同好，相談甚歡之下，賣家往往會降價或者順便奉送其他物品。

另外，我要談到有一種拍賣叫Rummage Sale，這往往是為慈善或非營利機構，例如學校或教堂為了籌款而出售會員捐贈的物品。我在密西西比傑克森市擔任中文學校家長會長時，就曾經舉辦過這種翻箱倒櫃義賣。家長或學生捐贈物品如小家具、字畫等為學校籌款，有些熱心的美國鄰居目睹盛況後，甚至慷慨捐款，結果那次拍賣為學校籌得將近一千美元。

在即將退休搬到德州之前，最讓我頭疼的物件是多年收集的工具書，三十年來購買的各類書籍以及科學雜誌堆滿實驗室、辦公室以及家中的書櫃。花了四個多月整理，除了我自己保留十箱帶到德州，一箱適合普通人閱讀的書籍，捐給助人戒酒的慈善機構，由於其他的書沒有任何圖書館願意接受我的捐贈，所以不得不當成垃圾分批丟棄。

無獨有偶，同樣的經驗也發生在好幾個學校的同事身上，大家都對丟棄書籍極為不捨，但是人生就是要不斷的斷捨離。