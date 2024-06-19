可可和樂樂兩兄弟從小生活在紐約賽奧塞（Syosset），在學校還要學一點義大利 文和拉丁文，沒感到學習困難。課外時間，他們還要學游泳、踢球、拉琴，以及學畫畫，學習狀況都還不錯，偏偏學中文就變成一件苦惱事。

我這個過去以中文寫作為職業的爺爺，免不了要輔導他們，但使盡了吃奶的力氣，成效甚微，我也為此感到苦惱。

在孫子的眼裡，中文似乎屬於難以親近的另外一個世界，更不要講學習了。就像有人說的那樣，看中文課本就如同看「天書」，有一種天生的隔閡感，無論如何都提不起興趣。他們的父母，看孩子趕鴨子上架學中文，態度敷衍了事，只能露出苦惱的笑。

哥哥可可現在五年級了，對學校的功課比較自覺，但學中文就很馬虎。他在上學之前，父母開車送他去一家中文學校學習，後來他只記得課本上的「爺爺走，我也走，我們走呀走，一起去遛狗。」近年來，他參加教中文的線上學習，對中文還是懵懵懂懂，顯得格格不入。

二年級的弟弟樂樂學中文更吃力，最近線上學中文的課程停止了，我想我責無旁貸，就讓他跟著我學習。但他人小鬼大，會有意無意地抵抗，有時還會流著眼淚，很不情願學習。要他認認真真地寫方塊字，他寫得不是歪歪扭扭，就是缺腿少胳膊。至於他學的漢語拼音，讀起來結結巴巴，學完就忘，只能對他苦笑。

有一次，我教他讀駱賓王「詠鵝」詩，教了好多遍，還是讀不好。晚上他爸爸回家，指導他怎麼根據拼音認識詩中的字，整整指導了一個半小時，他一次次讀得好辛苦，依然讀不準。他爸爸說，這詩讀不好不可以睡，他聽到後哭得稀里嘩啦，我看了不忍心，叫他別再哭，如果他因此產生了厭學症，那就更糟糕了。

樂樂玩性重，注意力不集中，手腳動不停，很難教育。有人說，皮小孩聰明，但如果不記憶又不複習，聰明有什麼用？又有人說，倘若小孩子老老實實地記憶和複習，要他做什麼，他就做什麼，完全沒想法，這下父母又要急了，那還是一個身心健康的孩子嗎？所以如何加強孩子的中文教育，父母心中要有個準則，但這又很難拿捏。

我有時候想，對小孩子不能要求太高，要多鼓勵少批評，慢慢來總會進步，重要的是要有耐心和細心，就可消除孩子的緊張、無助以及壓抑等負面情緒，釋放孩子內心愉快和輕鬆等正能量，鐵杵最終還是能夠磨成針。

我還想告訴孫子，學好中文，就多了一樣本事，長大了會很有用處。但兩兄弟聽不進去，不僅強頭倔腦，還理直氣壯地問道：「我是美國人，為什麼要學中文？」看來他們不能理解學中文在現代社會的重要性，更不理解父母的用心良苦。

父母希望他們不忘祖國的根，中文就是極為重要的傳統文化，不然為什麼美國有許多地方都開辦中文學校，許多父母都心甘情願，花上大筆的財力和心力，積極安排子女學中文，就是為了想讓他們多學會一樣本事。

當然，學中文對身處西方語言環境的孩子而言，難度的確很大。但因為難度很大，就不學了嗎？或者學一學就半途而廢？我有時不免感到無能為力，但既然讓孩子走上學中文的道路，就不能前功盡棄。苦惱歸苦惱，應該盡的責任，還是必須努力做到。