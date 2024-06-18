快速通關又稱為「全球通關計畫」（Global Entry），這是二○○八年時，由美國海關和邊境保護局聯手推出的快速進入美國計畫。

全球通關計畫的會員在國外旅行返回美國時，可以使用一個特殊通道經過海關，大大地加快通關速度。辦理入關手續時，也無須排隊與海關官員談話，可以用Kiosk機直接辦理入關手續，便捷很多。

在美國國內旅行時，全球通關計畫的會員還可以享受「預先安檢」的福利 。機票上有預先安檢符號的旅客，安檢時走的通道和一般旅客不同，可快速地通過安全檢查。在檢查時無需脫去鞋子、腰帶、輕便外套或將筆記型電腦及液體類取出受檢，更是縮短安檢的時間。

第一次申請全球通關計畫時，要親自去海關面試，海關在機場就可以找到。合格後，會員卡有效期為五年，費用一百美元。如果刷卡，很多要付年費（約一百美元）的信用卡 ，會補助全球通關計畫的申請費，每年有一百美元的上限，等於辦會員卡免費。

我們五年前就已完成手續，變成全球通關計畫的會員。

這幾年因為新冠疫情，很少出國旅行，沒有享受到快速通關的好處，但是我們經常在國內旅行，可享受預先安檢的福利，非常實用。

全球通關計畫的會員卡，在到期的前一年開始，會員可以申請延期，每次延五年，收費還是一百美元，同樣付年費的信用卡也有一百美元的補助；如果不延期，過期的舊卡還能使用兩年。申請延期不需要親自去海關面試，上網面試即可，非常方便。面試官員要看護照等證件，電腦鏡頭的解析度最好要高一點。也有人運氣好，不必面試，就可直接領新卡。

我們每年春天會從新澤西州開車去加拿大 多倫多，會在那裡的中國超市買點雜貨，因其價廉物美，回美國時有時被海關檢查，如果有問題，便會留下紀錄。

多年前，我們認識一名中醫，他說因為老美不吃人參，所以賓州山上長滿了昂貴的野山參。我們從別的地方買了幾磅，趁搭機到加拿大時，帶去孝敬長輩。加拿大海關說：「加拿大不准野山參進口。」要我們寄放在海關，回程再帶回美國。

回程時，美國海關說：「美國也不准野山參進口。」我們表明野山參是在美國買的，不算進口。海關說，野山參的包裝沒寫字，來路不明，就把野山參沒收當垃圾丟掉，真是暴殄天物。

今年我們從加拿大不小心帶回一包新鮮的中國青菜，被美國海關沒收，因為他們怕有蟲，這次經歷，還留下了一個不良紀錄。

後來我們在申請全球通關計畫卡延期的線上面試時，海關官員看了我們的不良紀錄後，發出口頭警告，她指出，全球通關計畫是建立在彼此的互信基礎上，能被批准的會員都是守規矩的人，叮囑我們不可再犯。最後她說：「這次延期批准。」我們才終於鬆了一口氣。