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南加海邊記趣

李莉
到Newport度假的海邊風景。（圖／作者李莉提供）
到Newport度假的海邊風景。（圖／作者李莉提供）

日前難得有長假，抽空到南加州Newport港口附近Lido Resort區度假，幸運住在Newport Tower前座頂樓的邊間，有二百四十度視野，可以看到Balboa島，是一個看日出日落的絕佳地點。

中午前到達，因為住在Newport Tower，走過橋就到了Lido Village，我們就在當地最有名的The Crab Cooker吃午餐，這家餐廳是以好吃的海鮮出名，尤其是蛤蜊雜燴濃湯（Claim Chowder），它的湯不是普通的乳白色，而是很特別的番茄紅色，主要是烹煮時，使用大量的番茄代替了原味的馬鈴薯，既健康又好吃。我們還點了當天現抓的魚，魚肉和湯都非常鮮美，果然名不虛傳。

飯後在著名的Herst咖啡店休息，享受一下海邊風景，雖然我們盡量坐在可曬到太陽的地方，但因為天氣冷，又靠近海邊，仍然穿著大外套和披著圍巾。

附近有一間Curve健身中心和私人運動室，所以可看到上完課仍穿著運動服的女子，不怕寒風勇往直前；我們也看到居民在遛狗，看得出來愛狗人士很多，這裡的寵物真是得天獨厚，享受美食又可觀看美景。第二天下雨，室外的人都擠進咖啡室，但是屋外仍有撐傘遛狗的人，為了愛犬的大小便著想，他們甘願冒雨遛狗。

坐在Herst喝咖啡，不只享受悠閒，觀賞對街名車更是意外的驚喜，常常有最新型的跑車或骨董車出現，坐在那邊喝咖啡的片刻，就看到好多輛Proshe Macan GTS，每輛車都是又新又亮。我好奇地觀察，這些車主究竟是哪些人？我發現來者除了美國人，還有歐洲人過街來買咖啡， 大部分是中年男子開貴車， 年輕人或是老人開跑車，有的是一家人，有的是一個人，還有單身女子開Benz Suv（賓士大旅行車）。

早上我想要看日出，所以很早就醒來到陽台上等著，當太陽緩緩上升之際，遠遠看到有五艘龍舟，每艘龍舟上有十個人，舟尾的人不拿槳，其他九個人都努力划槳向前，旁邊還跟著兩艘稍微大一點的教練船，以擴音喇叭指揮選手練習，真佩服這批冒著寒風細雨、早起苦練的年輕人。

在Balboa Bay Resort度假酒店，趕上了下午五點至七點的快樂時光，喝著紅酒、飲用熱蜂蜜檸檬茶，餐廳靠著海灣，欣賞不同郵輪的外觀，聽著兩人樂團歡唱，我也隨著音樂哼起Country Road，當晚剛好是Western Night Music，以西部牛仔音樂為主題，享受輕鬆的快樂時光，這才是活在當下的真諦。

咖啡 加州 寵物

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