因為新冠疫情 目前已經沒有太大的威脅，所以加州 衞生部門宣布不再關注病毒感染，但從去年十月開始，我卻感染了一個「新病毒」。老友狄波拉住在吉爾洛（Gilroy），我是在他家無意間被傳染的，染上新病毒六個月後，我才知道它的嚴重性，得病容易痊癒難。

這半年來，親友們見面都會關心地問一句：「為什麼這麼久都沒有見到妳的文章啊？」我只好搬出各種藉口亂回答，例如懶得寫、江郎才盡了、遊船河，或是駕車去南加州訪親等不同理由。

在他們的鼓勵、叮嚀或囑咐之下，我口頭答應會盡快回復日常作息，包括去社區大學上鋼琴課、到密爾比達（Milpitas）老人中心 上國畫課、學書法、運動及寫作，只可惜行動總在無限期延後的計畫中。我走進書房，原本想練習鋼琴或畫畫，卻不由自主地坐在旁邊的沙發滑手機，並前往遊戲網站報到，這個網上遊戲叫「積木九宮格拼圖（Woodoku）」，它就是我的病毒。

「積木九宮格拼圖」的玩法有點像數獨，在遊戲盤上有九宮格，它們每次給你三組不同數目及形式的格子讓你放上，以湊成一個九宮格，抑或是縱橫連結成九格，然後便有分數及空出地盤，如此一直重複到不能再組成九宮格時，便結束了這一局。遊戲會替你保存最高積分，還有本月最佳和今天最佳積分，讓你不斷地想超越成績，於是便一局局地玩下去。

這個玩法還算是小兒科，他們另有一個叫做「旅程」（Journey）的玩法才真是厲害。「旅程」總共有一百五十多個層次，只有一個星期的時間讓你完成。一開始很容易，輕輕鬆鬆就步步高升，然後愈來愈難，費盡心機都很難跨越，到後來簡直懷疑根本不可能通過電腦設下的關卡，但它當然一定會有通過的方法，問題是你有多少的耐心可以和遊戲繼續糾纏，以及能否在時間之內完成「旅程」。

於是我就一發不可收拾地上癮了，不分晝夜地玩遊戲，除了必要家事，一切都被我拋諸腦後，時間就完全放在這玩意上，非要成功走完「旅程」不可。終於在日前成功達到目標後，自己痛下決心，以後不再去碰「旅程」，因為真的浪費太多寶貴時間。

身歷其境幾個月後，我才瞭解為什麼電玩遊戲會如此容易讓人上癮。我一把年紀了，都經過這麼久才能下定決心遠離誘惑，我對青少年上癮容易、脫身難，產生新的同情心。