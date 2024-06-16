去年十月，我興沖沖地購買了西南航空（Southwest Airlines）的機票，去參加一個老同學們邀約的郵輪之旅，這家航空公司對行李的規定比較寬鬆，每人可以托運兩件行李，只要托運的行李在五十磅以內，就可以免費。

我認為一個行李推起來比兩個方便，就從家裡的舊行李箱中，挑選一個比較大的，裝滿了我認為需要的物件。怕行李超重被罰款，在出發前一天，特地找出行李磅秤稱重。我平常自以為身體健康，從來不穿護腰，就空著雙手提著行李來稱重。

到底是上了年紀，空手提著五十磅笨重的大型舊行李箱，才站一會兒，雙腳就站不穩了，背上的肌肉好像被扯了一下，使得整個身體不由自主地向前衝。跌倒時，臉先碰到地毯，臉皮雖然沒有擦傷，眼鏡也沒有跌壞，但站起來時，背部有一些疼痛。我想止痛，找來找去，只找到了一瓶六年以前就過期的止痛藥，仗著自己平常身體很好，就由舊瓶中隨便倒出一粒，配著水吞了，以為上床睡一夜，隔天醒來就好了。

哪知一覺睡醒，覺得背部非常疼痛，但是出門時間已到，只得忍痛搭車趕到加州奧克蘭 （Oakland）機場，幸好後來在郵輪開船前，趕搭上了郵輪。

可惜開船後，背部疼得更加厲害，船上沒有正式醫師，也沒有良藥，情急之下，只好在船上向所有認識和不認識的人，索討他們的止痛藥和止痛貼劑度日。忍痛到下郵輪之後，才去急診室掛號，由醫師寫下處方，獲得止痛藥片和止痛貼膏，並預約了物理治療師。

「傷筋動骨一百天」久病成良醫，經過三、四個月的吃藥和貼膏藥，我終於漸漸脫離了背疼的折磨，所以當兒子提議要帶我到台灣旅遊時，我就根據自己對行李的了解，研究出來一個心得，我決定要帶小一點、自己能力範圍可以控制的行李。

既然聯合航空（United Airline）允許我們帶兩個免費的行李，為了配合自己的好心情，還歡歡喜喜特地到舊金山城內的梅西百貨 公司，去購買了一套「倫敦之霧London Fog」行李箱，不但重量較輕，質地更堅固，箱底的輪子滾動得格外順溜，分開來是兩個獨立小箱 ，必要時，也可以把兩個箱子疊在一起，一隻手就可以拖得動。

又因上次經驗，我知道凡是七十五歲以上的旅客，檢查時不但可以不需脫鞋，還可以預約坐免費的輪椅，甚至家人都可以跟著輪椅一起通關。那就這樣，有機會來試試看吧！

買了新行李箱，回家以後就放在客房的床上，一想到需要帶什麼東西，就趕緊放進箱子。後來的幾個星期中，每放一件東西進箱子，就覺得更靠近出發的日子，心情也一天比一天更快樂。