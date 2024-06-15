身穿絢麗服裝的男女青年，在葡萄牙使館門前載歌載舞。（圖／作者張達聰提供）

「不跨大西洋的歐洲之旅」，標題看似荒誕，卻是歐洲聯盟為在美國首都華盛頓舉辦的開放日廣告中，所植入的攬客妙語。大華府居民何其幸運，五月第一個周六是無須護照的全球使館開放日，第二個周六又逢歐盟 使館日，聯盟國的館舍門戶洞開，笑臉迎客。不過此二十四館上一周並未參與，避免了重複作東。

那時是難得晴朗天，正是串門做客極佳時光。我生性好動，自然興匆匆地前去參與，一日內樂融融地造訪五個使館大院，名副其實地未跨大西洋便成就歐洲之旅，沉浸於與國際友好的情誼中。

若問此日印象最深刻的事，我想應是參訪人潮之洶湧，各館門外都大排長龍。涼爽天氣肯定幫了大忙，人們急欲窺視神祕使團，何況活動免費，無須證件，能不引人紛至沓來？每館皆須站隊半小時以上，葡萄牙館竟耗去我九十分鐘的排隊時間，如蝸牛般挪動，等得腿痠心焦。幸好使館門前，有服裝絢麗的男女青年載歌載舞，後來還體貼地沿排隊路線一路輕歌曼舞，給枯等的訪客送上愉悅的精神安慰。

讓我深刻印象的活動，還有各使館的精心安排與布置，設計有趣活動、發放小禮物、以及特色美食款待，讓訪客愉快逗留，不虛此行。例如我在上午十點，首先去到地處K街的歐盟代表團駐地，進門後，女館員就為我們在開放日地圖上加蓋「歡迎來歐盟」的官方印章。

大廳裡吸引人的活動，包括試穿歐洲民族服裝、戴虛擬實境頭盔觀看歐洲景色、以麵包片蘸希臘橄欖油品嘗美味、享用巧克力糖果等零食。要離開時還有智力考核，我被問及布蘭登堡門（Brandenburger Tor）在哪個城市？何難之有？我因而榮獲一個印有歐盟字樣的鋁製水瓶。

斯洛維尼亞（Slovenia）使館頗有特色，主人好客地讓訪者品嘗他們自產的蜂蜜和蛋糕等食品，牆上多處可見寫有「我感覺斯洛維尼亞（I feel Slovenia）」字樣的宣傳畫，其中love四個字母用重彩勾勒，含義一目了然。

離開使館時，我故意問一個T恤衫上也印有此圖案的男館員：「有多少國家的名字裡，藏有love一詞？」他驕傲地回答只此一家，又主動握手歡迎我明年再來。

盧森堡（Luxembourg）大公國使館如同其國家般小巧玲瓏，只開放底層會議室和餐廳供參觀，門口甚至沒有金屬探測器，只靠一個大媽拿一根木棒，在我雙肩包裡反複碰觸後放行。後院備有小杯的白酒、啤酒和桔水等訪客飲用，我酒量不好，只好棄酒杯而取甜飲料。

我最後來到烏克蘭 使館屬下的烏克蘭之家（Ukraine House），它在西北區一棟精緻紅磚小樓內，二○二一年才由來訪的澤倫斯基 總統親自主持啟用，是專辦各種展覽和經濟文化活動場所。小樓旁的帳篷下有多種工藝品和食品出售，另一邊草坪上則擺放一個從烏克蘭移來、被戰火損壞的兒童滑梯，提請世人不忘戰爭苦難。

我詢問在門口迎客的男館員：「你們面對超強敵手，且已苦戰近兩年半，有信心打贏嗎？」他堅定回答：「我們別無選擇，只有堅持到底，因為我們是在捍衛自己的祖國。」感謝歐盟使館的慷慨大度，周末假日仍向民眾敞開大門，使人們能增加交往，友好聯絡，讓世界更具包容。