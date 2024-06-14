前一陣子在世界日報灣區版讀到一篇報導，內容關於一名女士收到一則簡訊，上面寫著「USPS（美國郵政 署）包裹正在倉庫中，因地址不全無法投遞……」由於她經常上網購物，收到國外寄來的包裹不疑有詐，其後果可想而知。

讀過這篇新聞後不久，妹夫和妹妹連續收到類似的簡訊。由此可見，以包裹地址不全的方式，來取得收件人個資的詐騙行為，在美國十分猖獗。在此我想分享自己的受騙經驗，希望大家有所警惕，千萬不要上當。

我從來不上網購物，也很少有親友寄包裹給我。今年一月五日，住在新澤西州 （ New Jersey）的好友瑞秋，打電話來查證我的住址，說要寄包裹給我。

久未聯絡的友人突然要寄包裹來，我感到十分興奮並拭目以待。

一月十六日，我接到USPS傳來的簡訊：「包裹正在倉庫中，因住址不全無法投遞……」因為我是iPhone手機新手，不知如何轉發此簡訊給住在亞利桑那州（Arizona）的妹妹確認，便決定暫時不理它。

沒想到當天下午，瑞秋打電話來關心是否已收到包裹？我據實以告尚未收到，但上午有接到一則USPS發來的簡訊，因不知如何轉發給妹妹過目，所以就先擱下。

自信滿滿的瑞秋，不相信她會把住址寫錯，於是主動在電話中，逐步指導我把簡訊轉到她的手機裡，如此我們便可以同時看到螢幕，把姓名、電話號碼填入。系統接著要我付三十美分，當成重新投遞的費用。

此時的我開始遲疑，不願把信用卡 資料填入，瑞秋鼓勵我說：「只要三十分錢，妳便可收到包裹。」

於是我把信用卡上的資料全部填入，眼尖的瑞秋看到螢幕上顯示不接受此卡，由於我沒有別的信用卡，慷慨的瑞秋就用她的信用卡來測試，所得的結果與我一樣，此時我們終於恍然大悟，自己誤上賊船了。唯一自保的方法，就是兩人火速地分別致電銀行，要求銀行封鎖帳戶讓歹徒無機可乘，有驚無險將此事擺平。

喜歡追根究柢的瑞秋記起，在郵局寄包裹時，工作人員告知她，五至七天內收件人便可收到。但已經超過十天仍未見其蹤跡，就使用追蹤號碼去查，得到的訊息是一月十七日下午四時包裹已送達。

事後瑞秋好奇地把郵局給的追蹤號碼，比對歹徒在簡訊上的號碼，兩者完全不一樣。收到包裹後，我把印在郵局信封上的logo與歹徒的偽logo做比較，乍看之下雷同，使用的白頭鷹全部都一樣，不同的是郵局logo下方是UNITED STATE POSTAL SERVICE，而歹徒的則是USPS LINKFLY，只要仔細對比，就可發現端倪。

最近遇到專送我們這區域郵件的郵差，向他提及受騙之事，他給我的忠告是郵局不會加收重新遞送費用，而且郵局只會用信函書面通知，絕對不會使用電話、Email或簡訊與客戶溝通。歹徒無所不在，每次想到這件不可思議的巧合，仍心有餘悸，唯有提高警覺才能自保。