由於我常在紐約與華盛頓之間奔波，不經意間成為美國鐵路（Amtrak）的資深常客。選擇搭美鐵而不搭灰狗之類的大巴，主要考量是時間，三個多小時鐵定抵達，又無塞車延誤之憂。何況火車座位寬敞舒適，運行時平靜安穩，廁所大而乾淨，車上還有熱水供應，愜意程度遠非大巴能相比。儘管火車的票價也調漲了，但仍物超所值。

美鐵有個明顯的特點，就是座位不對號入座，先到先坐，坐滿為止。我個人經驗是上車時，盡量往前面車廂走，因為一般人不願推著行李多走點路，所以前車廂有空位的機率比較高。另一個特點是進站和上車時，美鐵從來不看票，直到火車開動後，穿制服的乘務員才來逐一查票。幸好大家現在都有電子票，只需把手機掏出來核對代碼，一切就迎刃而解。乘務員會在你座位上方的行李架邊，貼上一張紙條，如此乘客就可高枕無憂地睡到下車。

有一次我在火車行經數站後，臨時起意換了一個窗口更寬、觀景更廣的座位，乘務員居然又來查問我的車票，我只好耐心地說明原委。於是他跑去把我原座上的紙條移過來，這才重新搞定。

迄今為止，我沒見過有誰因為無票而受罰，但有一次曾見乘務員盤查到一個年輕人，他的車票是下一班次的列車，但他提前搭車，希望能早一點抵達目的地。乘務員明確地告訴他，「你必須在下一站下車，等候你自己原本那班車。」規則如山，那個年輕人只好點頭稱是。

我印象裡的美鐵職員，服務態度中規中矩，令人滿意。有一回，我可能是打瞌睡，迷糊中聽到車廂廣播「華盛頓站到了」，於是我趕緊起身提了小輪箱就奔下車。誰知道一到月台，才發現這只是華盛頓之前的一個小站，慌亂中鬧了笑話，有點懊惱。

我知道這個小站已有通往大華府 的地鐵，便想趕緊去找地鐵站 。在月台上，我遇到一個車站工作人員，他向我問話，知情後勸我別著急，因為從巴爾的摩機場開往華盛頓的火車，十五分鐘後就會抵達，仍然在同方向的月台，只需稍候即可搭乘。我聽從他的建議，很快就搭上那班火車回到華盛頓，只是多花一點時間而已。

最近到中國和韓國旅遊，發現火車上從來沒有人查票。與家人探討後才明白，這兩國都是實名制售票，而且都採取對號入座，每個座位是否有人乘坐？乘務員都瞭如指掌，查票實在顯得多餘。往往這站剛有人下車，馬上就有乘客上來補位，一切按部就班，顯得有條不紊。

要做到對號入座，上車前就必須按照車廂編號排隊，難怪中韓兩國的月台上，都畫有不同車廂號碼的上車線。火車進站時，司機必須讓不同號的車廂精確對準相應的上車線，這樣才能加快旅客上車速度，我積累的盡量往前車廂走的經驗，便失去用武之地。想要求美鐵也做到這一步，恐怕不能一蹴而就，我們不能有不切實際的苛求。

幸好美鐵還有其他受人稱道之處，例如如果申請了美鐵的聯名信用卡 ，成為俱樂部成員後，乘客就可以累計積分，然後拿積分換取免費火車票。

另外，使用積分購買的車票，可隨時提前更改甚至取消，而且不收手續費，所以出門旅行時，我寧可不搭灰狗之類的大巴，對美鐵還是情有獨鍾。