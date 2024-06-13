加州 天氣實在太好，除了夏天有幾周的氣溫稍微偏高，其他季節都很舒適。但這裡的雨水偏少，每年夏天常常聽到宣導節約用水，全州老百姓的用水，都是從科羅拉多河引來。然而，去年夏天確實有些特別，潮濕的日子增多，尤其來了一個熱帶風暴喜萊莉（Hilary），帶來加州人渴望很久的雨水，百物欣欣向榮，草坪更是一片綠油油。

本來加州的冬天會下一點雨，但是去年因為大氣河流的氣旋關係，有一陣子連下好幾天，到處溼答答，有時候是驚人的暴雨 ；過了一段時間，卻又是陰雨的天氣。

觀察這兩年的氣候，大家都覺得天賜甘霖，好不欣慰，然而看到路邊淺淺的積水，使我想起在台灣台南老家小時候的情景。雖然我離開家鄉已經四十年，仍然讓我想起過去的一切，自然而然重溫快樂的童年時光。

我的老家屋前，有一個四四方方的院子，每年夏天，尤其颱風季節下了很多雨，外面的水溝一時排洩不了全部的雨水，就使整個院子積滿雨水。還好，因為房子本身還有階梯，地勢較高，水進不了屋子。

看到下雨，最高興的是我家的鴨子，媽媽會立刻打開籠子，讓母鴨帶著牠的一群寶貝到院子裡戲水。因為大門關著，不怕牠們走丟或者被水冲走。

當我們看到鴨爸爸和鴨媽媽展開翅膀，拍打地上的積水，小鴨子四處追逐嬉鬧，一幅闔家歡樂的畫面，深深地留在我的腦海裡。

這時，我們三個蘿蔔頭趕快穿上雨衣和雨鞋，央求媽媽讓我們出門玩水，在幾寸深的水中踢水，這就是颱風天最大的樂趣。不管晩上會不會停電，要不要點蠟燭寫功課，我們先玩再說，真是應了一句「少年不識愁滋味」。等到雨停了，水也退了，我們就到隔壁的氣象觀測所玩。在低窪處穿雨鞋踩著積水，同伴們都感到很好玩。

平常不下雨的時候，這個地方是我們跟氣象觀測所職員宿舍的孩子們，一起踢足球 、打棒球和玩玻璃彈珠的地方，大家還會一起抓蟋蟀、摘採番石榴，真是快樂無比。

颱風對一個長期住在台灣的人來說，難免有些不方便的地方，但是大家早就習以為常；然而，下雨對我們這一群毛頭小孩子而言，卻有不同的意義，因為我們能夠在不方便的環境之下，找尋孩童的快樂。

一個普通的庭院，因為颱風天流進很多的雨水，好像注入一股新的活力，為我們留下一生美好的回憶。