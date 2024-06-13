我有一個容量很大的硬碟，不記得是哪一年外子買給我的，外子教我存進重要的照片與文檔。因為容量很大，似乎永遠存不滿，日復一日，我幾乎放進了半生的記憶。但我沒意識到硬碟也會故障，除了早先極小部分的資料有備份儲存，還有些仍留在電腦中以外，它幾乎是我的唯一。

不記得從何時開始？這硬碟越來越難使用，每次插入電腦要多次轉動小孔才有反應，我以為只是普通的接觸不良，對這現象並不在意，這半年生活忙碌，使用機率不大，依舊操作如常。但就在三月中旬，我要尋找一張旅遊景點的照片送朋友，幾經努力，硬碟與電腦雖有接觸，卻無法打開內容，此刻我感到事態嚴重，請一名熟悉電腦的朋友幫我測試，也依然看不到內容，朋友建議需送到專門店修理。

這家店的修理專員查看後告訴我，他們的門市部無法處理我的硬碟問題，需送往他們在外州的專修部門處理，但不保證能完全修復，並說故障時間越久越難修復，而且費用極高；儘管如此，我仍要一試，畢竟半生記憶是值得保存的。數日後，我的手機收到簡訊，表示專修部門已收到我的硬碟，有問題會與我聯絡。

算算我這個硬碟已送入第二高層次的檢修部門，看來問題不小，那幾天，我的心情極為忐忑。數日後又收到一則簡訊，表示他們部門仍無法檢修我的硬碟，需再送到更高層次的部門處理，收費高三倍，這費用包括附送一個相同容量的新硬碟。

那一刻我的心情跌至谷底，不是錢的問題，而是擔心從此失去所有的珍藏。付款後我又收到通知，上面寫著依據公司規定，如無法修復，只略收手續費；如可修復，即使只恢復部分，仍須付全款。

那一刻我切實相信「金錢不是萬能的」，得知檢修時間可能長達二個月，深深地感受到，那將是我最難熬的日子。

有一天，中餐時分我接到最高檢修部門的來電，問我最想保存的是哪些資料？我說無論照片或文件，資料都很珍貴。在文字檔中，我保留了八年華文報紙的電子版，那是從二○一二年到二○一九年，我擔任本地文友社社長，負責編輯的華文報紙專欄，這次知道硬碟出狀況，我只能在另一個小隨身碟中，找到最早兩年的收存，電腦與雲端 均未留存任何資料。

至於照片多是珍藏版，其中二○一一年我曾去俄亥俄州 （Ohio）鄉間小住，拜訪我這房子的前任主人夫婦，如今這個男主人已過世，那些照片就更顯珍貴。電話那端雖掛斷，我的思緒並未停歇，回想剛才的問題，好像醫生在詢問難產婦人的家屬：「保大或保小？」我的回答是：「全都要保。」

放下電話，我經歷了極難度過的數日後，收到一則修理部門傳來的電郵，告訴我確定能修復的數位資料，我不懂數據的含意，卻看懂最後一段話：「硬碟內容全部沒損壞，可修復。」我立即轉傳給我那熟悉電腦的朋友幫忙確認，確實是全都得救了。

接下來的等待就輕鬆多了，終於傳來請我去取回修復硬碟的電話。我帶著手提電腦去測試，確定硬碟修復無誤後，懷著「失而復得」的喜悅回家，首要之事，立刻將所有資訊再另外儲存一份。