我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

總統的度假屋

成牧
Lake Quinault lodge面對湖面的正面全景，羅斯福總統曾在此度假。（圖／作者成牧提供）
Lake Quinault lodge面對湖面的正面全景，羅斯福總統曾在此度假。（圖／作者成牧提供）

早春三月，女兒為慶賀老伴的生日，早早就預訂了位於華盛頓州（Washington）奧林匹克國家公園（Olympic National Park）Lake Quinault Lodge的房間，準備在那溫帶雨林中，讓我們享受一個靜憩的家庭生日會。

那天天氣晴朗，雖然還有點寒意，懷揣著出外踏春的興奮，一大早我們就出發了。沿途在快餐店吃了早餐，然後直奔目的地。不到三小時的路程，大家談笑嘻鬧好不開心，尤其是女兒批評我對老伴有時照顧不周的缺失，被我戲稱為「批鬥會」，玩笑話引得大家哈哈大笑。

抵達目的地時，已近中午時分，因為不是旅遊旺季，門前的停車埸只有幾輛車。順便看了一下停車的牌照，居然還有從俄勒岡州（Oregon）和德克薩斯州（Texas）過來的訪客，真可說是「酒香不怕巷子深，品醇自有遠來人。」下車看著這棟歷史悠久的著名建築，果然不同凡響。

這是一幢具有鄉村風格的兩層樓建築，居中的主樓是大廳及向兩旁延伸的展覽室，左右兩翼的客房呈扇形向兩側展開，像是伸開雙臂環抱著對面的奎諾爾湖（Lake Quinault）。湖的前面是一大片草坪，平靜的湖面景色有著無與倫比的美麗。

推門走入大廳，一股歷史建築的濃厚氣氛迎面而來，正中間碩大的壁爐中，燃燒著幾根粗壯的樹幹，文火映襯著老式沙發，古式吊燈散發著鵝黃色燈光，整個大廳籠罩著一種復古的溫馨。

登記入住要等到下午四點，時間還早，女兒陪著老伴在大廳的壁爐前休息，我便參觀在大廳兩側陳列的展品。左側一面牆壁是整面的老照片，介紹當初建造此樓的各個階段情景；從解說中了解此樓是由西雅圖著名建築師Robert Reamer設計，於一九二六年建造，迄今已近整整一世紀。這位建築師另外一個設計傑作，是黃石公園著名的老忠實噴泉酒店。

大廳的右側是羅斯福餐廳，原來這裡曾是小羅斯福總統的度假地，根據介紹，總統曾於一九四七年在此度假，餐廳為了紀念他，如今命名為羅斯福餐廳。環顧餐廳陳列的照片，赫然發現當年總統用餐的複印菜單，再仔細一看，不禁對這位總統肅然起敬，在二戰結束後的繁盛時代，總統吃的只是普通百姓們的家常食品。

從複印菜單中可看見，第一道是醃漬橄欖、什錦蔬菜，然後是蛤蜊海鮮湯、煎三文魚、蟹肉餅、當地奶酪，以及小麵包捲，甜點是野生黑莓派，飲料是茶和咖啡，一份普通的菜單展現出大人物的人格魅力。沒想到我們能在這位總統的度假屋，度過家庭生日會，真是出乎意外的驚喜。

回顧歷史，離總統度假後的九個月，第二年即一九四八年，華盛頓州宣布成立了奧林匹克國家公園，這個占地六百八十公頃的公園，面積比中國的圓明園加上頤和園還要大，其中包括了這座總統的度假屋。總統的一次度假為華州留下了一塊無價的瑰寶，如今也是全美最受歡迎的國家公園之一。

這三天陽光普照，我們沿著湖邊健行，累了就在大草坪前曬太陽，在這座總統的度假屋中，過了一次難忘的家庭生日會。

華盛頓州 黃石公園 醃漬

上一則

黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（上）

下一則

院子的雨水

延伸閱讀

兩岸可能維持「鬥而不破」 矢板明夫：賴清德需防守2環節

兩岸可能維持「鬥而不破」 矢板明夫：賴清德需防守2環節
「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢

「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢
最新民調：今年大選不投票的美國人將比2020年多

最新民調：今年大選不投票的美國人將比2020年多
美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00
蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

我的退休生活

2024-06-05 02:00

孤獨冷漠的挪威女友

2024-06-10 02:02

老年夫妻的樂趣

2024-06-11 02:01
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？