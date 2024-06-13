Lake Quinault lodge面對湖面的正面全景，羅斯福總統曾在此度假。（圖／作者成牧提供）

早春三月，女兒為慶賀老伴的生日，早早就預訂了位於華盛頓州 （Washington）奧林匹克國家公園（Olympic National Park）Lake Quinault Lodge的房間，準備在那溫帶雨林中，讓我們享受一個靜憩的家庭生日會。

那天天氣晴朗，雖然還有點寒意，懷揣著出外踏春的興奮，一大早我們就出發了。沿途在快餐店吃了早餐，然後直奔目的地。不到三小時的路程，大家談笑嘻鬧好不開心，尤其是女兒批評我對老伴有時照顧不周的缺失，被我戲稱為「批鬥會」，玩笑話引得大家哈哈大笑。

抵達目的地時，已近中午時分，因為不是旅遊旺季，門前的停車埸只有幾輛車。順便看了一下停車的牌照，居然還有從俄勒岡州（Oregon）和德克薩斯州（Texas）過來的訪客，真可說是「酒香不怕巷子深，品醇自有遠來人。」下車看著這棟歷史悠久的著名建築，果然不同凡響。

這是一幢具有鄉村風格的兩層樓建築，居中的主樓是大廳及向兩旁延伸的展覽室，左右兩翼的客房呈扇形向兩側展開，像是伸開雙臂環抱著對面的奎諾爾湖（Lake Quinault）。湖的前面是一大片草坪，平靜的湖面景色有著無與倫比的美麗。

推門走入大廳，一股歷史建築的濃厚氣氛迎面而來，正中間碩大的壁爐中，燃燒著幾根粗壯的樹幹，文火映襯著老式沙發，古式吊燈散發著鵝黃色燈光，整個大廳籠罩著一種復古的溫馨。

登記入住要等到下午四點，時間還早，女兒陪著老伴在大廳的壁爐前休息，我便參觀在大廳兩側陳列的展品。左側一面牆壁是整面的老照片，介紹當初建造此樓的各個階段情景；從解說中了解此樓是由西雅圖著名建築師Robert Reamer設計，於一九二六年建造，迄今已近整整一世紀。這位建築師另外一個設計傑作，是黃石公園 著名的老忠實噴泉酒店。

大廳的右側是羅斯福餐廳，原來這裡曾是小羅斯福總統的度假地，根據介紹，總統曾於一九四七年在此度假，餐廳為了紀念他，如今命名為羅斯福餐廳。環顧餐廳陳列的照片，赫然發現當年總統用餐的複印菜單，再仔細一看，不禁對這位總統肅然起敬，在二戰結束後的繁盛時代，總統吃的只是普通百姓們的家常食品。

從複印菜單中可看見，第一道是醃漬 橄欖、什錦蔬菜，然後是蛤蜊海鮮湯、煎三文魚、蟹肉餅、當地奶酪，以及小麵包捲，甜點是野生黑莓派，飲料是茶和咖啡，一份普通的菜單展現出大人物的人格魅力。沒想到我們能在這位總統的度假屋，度過家庭生日會，真是出乎意外的驚喜。

回顧歷史，離總統度假後的九個月，第二年即一九四八年，華盛頓州宣布成立了奧林匹克國家公園，這個占地六百八十公頃的公園，面積比中國的圓明園加上頤和園還要大，其中包括了這座總統的度假屋。總統的一次度假為華州留下了一塊無價的瑰寶，如今也是全美最受歡迎的國家公園之一。

這三天陽光普照，我們沿著湖邊健行，累了就在大草坪前曬太陽，在這座總統的度假屋中，過了一次難忘的家庭生日會。