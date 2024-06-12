日前我連續三個星期六，都在警察局參觀受訓，所謂：「老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已。」

由於警察過度使用警力時有所聞，為了改變這種形象，我們位在南加州 河濱郡的一個小鎮上，破天荒地舉辦一次Police Department Citizen's Academy，我想大概可以翻譯成「警民關係的學術研究交流活動」，藉以增進警民的互動與瞭解。

一般美國人都認為，警察的天職是在保護人民，當然他們平常都穿著挺拔的制服，除了配帶警徽及防彈背心，還有警槍和警棍等。我參加了三天的警察局研習會，才知道他們還有電擊槍、噴辣椒水槍，甚至手榴彈等，有些是警車上的裝備，這才知道一個警察加上警車，其實就是一個小型軍火庫。

警察局為了展示親民的形象，早就有舉辦「與警察一起喝咖啡 」活動，但試想若兩個陌生男人，正襟危坐在一起喝咖啡聊天，那該是多麼無聊的事情，所以無論如何，我也不可能去討一杯免費的咖啡和警察一起喝。

警察免不了也會有負面形象，例如三年前一名沒有執勤的便衣警察，就在我們小鎮上的Costco槍殺一名身心障礙的成年人，還連帶打傷了死者的父母親。如今三年已過，法院的判決仍然沒有下來，只知道這名警察早已被勒令停職候審。

三個星期六的課程相當緊湊，第一天課程是瞭解警察平日如何巡邏及呼叫等，然後參觀他們的突襲卡車（SWAT）及各種不同的裝備，還有警犬的出勤任務等；警察的突襲卡車當然具有防彈功能，這不是輕型坦克車，而是可以裝載約十名的武裝警察從事突襲行動。

第二天課程是介紹小鎮上的偵查錄影監視器，基於憲法保障，警察的監視器並非無所不在、無所不能，其實廣大市民群眾才是警察主要的信息來源；課程並介紹小鎮上幫派分子及其特徵等，好消息是本鎮的幫派分子不多，通常多是外地流竄過來，還介紹如何防止詐騙及保護自家住宅等。

最令人驚悚的課程是，有關犯罪現場的調查，案情是一個老年獨身婦女，遇到精神失常的流浪漢，結果老婦莫名其妙在停車場遭突襲，最後傷重死於刀棍之下。警方偵查時，把一幅幅的現場犯案畫面展示出來，這些都是案發後，如何定罪及破案的重要線索。

第三天課程是示範如何操縱無人機、參觀靶場與各種特殊槍械的操作等，有大如四十毫米口徑的橡膠彈頭，還有漆彈射擊等。其中最有趣的是讓你身配兩把模型真槍，在虛擬的實境中，如何反應及保護自己並射擊壞人，通常持槍的匪徒是不會給你任何反應的機會，所以自己的生死安危，就懸於平日嚴格的訓練。

天下無不散的筵席，終於到了結訓時刻，三天時間學到和看到很多平常都不知道的事情，警察局還特別舉行結業式，頒發給每個人一張精美的結訓證書，就像警察說的：「只有在廣大市民們的支持下，我們才能更努力保護市民的安全。」