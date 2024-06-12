十年前，全家人決定去佛羅里達（Florida）度假，那時我是第一次聽說這個地方，仍欣然隨之同往。出去走走總比窩在家裡好，我想像許多美國友人那樣熱中旅遊，把生活過得自由自在，充滿樂趣。

佛州 在美國最南端，有綿長的海岸線，地形狹長像一把鑰匙。這裡海產豐富，陽光充足，氣候溫暖，是個著名的旅遊勝地，據說加拿大人為了躲避寒冷的冬天，紛紛前來旅遊。

那天我們從達拉斯（Dallas）出發，飛行了一個半小時後，降落在佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）的機場。下機後，我們迫不及待去租車，坐上車子，興致勃勃地駛向市區，想欣賞一下市容。只見各式各樣的建築物迎面而來，塔拉哈西和達拉斯相比，宛如春蘭秋菊各有千秋。

我父親是建築師，他收集和珍藏了很多世界著名的建築物圖片，我也都曾看過，但這次我親眼目睹羅馬式的大圓柱，還有巴洛克式精美無比的雕塑，仍令人很感動。在參觀佛羅里達國會歷史博物館（Florida Historic Capital Museum )時，我還撫摸那根大柱子，近距離觀察栩栩如生的浮雕，深感「紙上得來總覺淺，絕知此事要躬行」。

在這次旅行中，我遇到三個怪現象，首先，當我們到了目的地西礁島（Key west），在停車場發現很多氣宇軒昂的大公雞，牠們成群結隊地走來走去，我以為是誰家的公雞都逃出來了？有人喊不能抓，牠們是受法律保護的野生動物。

第二個怪現象是，我們在參觀諾貝爾 文學獎得主、「老人與海」作者海明威的故居時，很驚訝怎麼會有那麼多貓？導遊告訴我們，這些貓非比尋常，都長了六根腳趾，牠們是海明威的寵物 ，大文豪在遺囑中聲明牠們是這裡的主人。他如此愛貓，真是鐵骨柔情，六趾貓何其有幸。

第三個怪現象是，有一天早上我散步時，看到一名風姿綽約的大美人也在遛她的寵物，這寵物是一頭人人都討厭的豬，長得又蠢又醜。

我覺得很奇怪，就多看了幾眼，不料被我太太厲聲喝斥：「有什麼好看的？」但她自己看到後，也忍俊不禁地笑了起來。

北宋詩人蘇軾提醒世人「人生如逆旅，我亦是行人」，我想把逆旅變成順旅，暢遊人生。與其在井底默默無聞，不如把握機會到外面去走走，品嘗美食也飽覽美景，盡情歡樂，讓生命更有價值。