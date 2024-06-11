有一次，我從北卡飛往加州 去探望兒女，必須在德州 達拉斯轉機。回程路上，從舊金山 起飛的班機延誤了一個多小時，使得轉機變得很緊迫，我坐在機尾，最後才能下飛機，達拉斯機場很大，我得搭乘單軌電車去另一個航廈，內心感到很著急。

飛機降落後，繫緊安全帶的訊號燈才剛熄滅，趁大家尚未起立之前，我快速地從狹窄通道上走到最前面，其他趕飛機的旅客也緊隨於後。下了飛機，我飛奔上電梯，再登上單軌電車，一路盼望著奇蹟發生。

這時電車上有一名美國男士，也要前往同一個城市，他說如果他先跑到登機門，會盡量要求飛機等我。下了電車，我趕緊往前，幾乎與那個長腿男士同時抵達，距離預定的起飛時間還有八分鐘，應該可以成功搭機了。正要鬆一口氣時，誰知櫃檯人員說機門已關，無法重啟，經我們再三懇求，地勤人員都無動於衷，就這樣，我們眼睜睜地看著飛機在幾分鐘後，揚長而去。

那是當晚的最後航班，航空公司拒絕為我們付旅館費，宣稱我們搭的上一班飛機誤點，是由於天氣因素造成，因此不須負責。當日早晨舊金山飄著細雨，竟被用來當成不付旅館費的藉口，旅客們也無可奈何。那名美國男士聽了非常生氣，我倒還能心平氣和，既然無法改變現狀，那就只好順其自然。

櫃檯職員安排了次日早上的飛機，為我代訂了舒適旅館（Comfort Inn），並告知旅館巴士會在二十分鐘內來接，叮囑我去街邊等待。

我等了又等，其他旅館的巴士去了又來，舒適旅館的車子卻仍無蹤影。一輛假日旅館的車子停了下來，接走除了我之外僅有的另一名旅客。司機大概看我孤單一人，好心地問我要去哪裡？又問我是住哪一家的舒適旅館？航空公司的職員沒說，我根本不知道附近有不止一家的同名旅社。司機建議我改住假日旅館，並邀請我上巴士，就這樣，結束了我盲目的空等。

如今回顧這段小插曲，還能感覺到當時的氣喘吁吁；如果早知必然的結果，我還會不會努力地奔去趕搭飛機？我想我還是會的，我們總是希望能得到最好的結果，知其不可而為之，也就是盡人事，聽天命。