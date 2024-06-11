鑲嵌在高九十尺峭壁的蒙特祖馬城堡，城堡內部的樓房和房間設置。（圖／作者陳雯娟提供）

五月造訪亞利桑那州時，氣溫已高達華氏九十多度，租了車，由鳳凰城趕赴紅巖城塞多納（Sedona），這是此行的主要目的地，路途中出現蒙特祖馬城堡（Montezuma Castle）國家古蹟 紀念碑標誌，剛離開陰雨濕冷的西雅圖，我們迫不及待地擁抱陽光，於是臨時起意順路拜訪，也提早享受戶外溫暖天氣。

蒙特祖馬城堡是九百多年前，美洲原住民 的洞穴樓房群，是一座保存完好的懸崖住宅，美國政府最早列為國家紀念碑（National Monument），作為美國最著名的國家紀念碑之一，它不僅是考古學的瑰寶，更是歷史愛好者的聖地。

蒙特祖馬城堡位於亞利桑那州中部寸草不生的炎熱荒涼山區，進入紀念碑區，一路上，我們頻頻觀望卻不見城堡，正納悶時，仰頭一望，原來城堡鑲嵌在九十尺高的峭壁，從遠處看過去，宛如一顆懸吊在峭壁上的珍珠。城堡建於公元一一○○年至一三○○年之間，共有五層多達二十多個房間，懸掛在石灰岩峭壁上，俯瞰著美麗的河狸溪（Beaver Creek）。

蒙特祖馬城堡的名字頗具誤導性，也是考古學上的錯誤，蒙特祖馬是阿茲特克（Aztec）的皇帝，城堡雖以他命名，實際上並無關係。最初的歐洲探險者誤以為這是阿茲特克文化的遺址，因此命名為「蒙特祖馬城堡」。實際上城堡早在阿茲特克皇帝之前就已存在，真正的建造者是辛阿瓦人（Sinagua），他們在此居住了大約三百年，辛阿瓦在西班牙文為Sin agua，為「缺水」之意，反映他們居住的乾旱環境。

辛阿瓦人選擇此處建造居所，不僅是因為懸崖具有居高臨下、易守難攻的防禦優勢，還因為這裡擁有豐富的天然資源，附近的河狸溪提供了充足水源和肥沃土地，使得農業可發展。他們種植玉米、豆類和南瓜，並利用複雜的灌溉系統來維持農作物，因此當地氣候雖然乾燥，卻也能自給自足。

城堡的建築風格別具創意、技術高超到令人驚嘆。辛阿瓦人利用天然的岩石凹槽當成城堡門面，並拿泥土建造房屋，使用梧桐木為各層隔間，取材古樸的大地資源。

城堡的窗戶少、房間多，只有幾扇門保持空氣暢通，亞利桑那州地處沙漠，夏天白晝高溫難耐，房屋牆壁厚實可以調節溫度，讓城堡夏涼冬暖。每個房間都設計得密切貼合又實用，展現辛阿瓦人施工高超的建築技藝。

美國政府在一九○六年將蒙特祖馬城堡指定為國家紀念碑，以保護珍貴遺址，如今遊客可以沿著步道近距離觀賞城堡，但由於保護遺址，所以內部不開放。國家公園管理局提供了詳細的解說牌和導覽，並設有博物館 ，幫助遊客更好理解這裡的歷史和文化，建議大家可先參觀博物館。

此次的途中小逗留，不僅讓我實地體會原住民的生活智慧，更讓我深刻反思人類文明的多樣性和創造力，辛阿瓦人的智慧與勤勞在這座懸崖城堡中，得到了完美的體現。抬頭瞻仰城堡，我彷彿穿越時空，親眼見到九百多年前勤勞的辛阿瓦人，他們努力耕作、建造家園，見證了這段古老的歷史。

蒙特祖馬城堡不僅是一處考古遺址，更是一段文化遺產，它記錄了古代美洲人的生活與夢想，雖無國家公園的雄偉氣勢，但讓我深思徘徊，感受豐富的歷史與文明的遺跡。