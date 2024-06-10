中央公園。（圖／作者竹心提供）

去年八月最後一個周六，總算抽出一天時間，重訪久違的紐約曼哈頓（Manhattan），這也是時隔四年之後，我第一次走進時報廣場 （Times Square），上一次去應該還是二○二○年的一月中旬，到了二月底再去紐約時，新冠疫情正盛，未敢再去任何公共場所。

從火車站出來，沿著第六大道一路閒逛，曼哈頓街頭人潮洶湧，不時飄來大麻 刺鼻的味道，只好忍住呼吸快步走過。走進時報廣場，熙熙攘攘，人群大排長龍，一問才知他們是在買百老匯的票。計算一下時間，正好趕上午後的演出，隨即加入排隊行列開始等待。

豔陽高照，隊伍緩慢移動，彼時大麻味道愈來愈濃烈，躲無可躲，丈夫說：「今天吸夠了大麻，抽菸有損健康，被動聞大麻不知道會如何？」我本來就怕曬太陽，一曬就渾身不舒服，加上一路聞著大麻，開始感到頭疼，於是決定不再排隊，馬上離開熱鬧擁擠的時報廣場。

躲開人群，穿街走巷，到了林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts），想碰碰運氣，看看是否正好有演出？結果交響樂團十月才會開始進入表演季。在大廳沙發上稍事休息，商量一下決定去中央公園 。

離開前，我去上洗手間，因為不是表演季，林肯表演藝術中心除了有幾個工作人員，幾乎沒人。繞到後面走廊，看到廁所的字樣，但並未顯示男廁或女廁；回頭再看，正好來了另一名女士，我們一起走去尋找女廁。

這時對面來了一名清潔工，他告訴我們：「這就是廁所。」看我們眼神依然懷疑，他一再確定。我突然明白，這就是男女混用廁所，和那名女士相視一笑後，我們走進廁所。

第一次走進這類型的廁所，不免好奇地多打量幾眼，只見左邊一排洗手池，右邊一排廁所，與正常的女廁沒什麼差別。又看到一個門緊接一個門，門頂直達屋頂，從外面看猶如獨立廁所，非常安全。

進去後，發現廁所兩邊的隔板未達屋頂，上面留有半英尺空間，這個設計留有隱患尚待改進；一個身高很高的人或者跳躍性極佳者，如果心懷不軌，就足以窺視隔壁間的如廁者。

我私下認為，這種設計也有違人性，站著撒尿的男士，走進男女混用廁所，也只能委曲求全蹲著解決嗎？如果想繼續保持站立姿勢撒尿，那麼又增加了女性同胞的危險指數。試想被男人尿液四濺的馬桶，是否需要清理消毒？男女的生理結構天生就不同，硬生生地開放男女混用廁所，實在有些不方便。

從林肯表演藝術中心出來，穿過馬路，走進中央公園。疫情前的幾年，我經常在平日清晨來到中央公園，那時遊客尚未出現，第五大道也沒什麼行人，可以大步健走。公園裡只有一些晨練跑步的人，中午遊客增多時我便離開，所以印象中的中央公園人煙稀少，清靜又安寧。

無奈周六中午，中央公園裡人聲鼎沸，再加上氣溫較高，一改平日悠閒的氛圍，但畢竟空曠許多，大麻的味道不再那麼濃烈了。