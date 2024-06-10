子曰：「民無信不立」，我很認同。信任是人與人之間交往的基石，無論親友亦或素昧平生，大家彼此信任，能使原本平凡的生活變得簡單又愉快，這從我來美國後的一次超市購物經歷中，得到充分體驗。

記得那是一個周末，我一如既往地準備打掃房子，拉開廚房抽屜，想找一雙塑膠手套，可是怎麼翻找也不見手套蹤影，我清楚地記得，上周六我已去了Fred Meyer超市購買。說到Fred Meyer，它可是一家百年老店，發源地就在我所處的俄勒岡州波特蘭（Portland），目前已經發展到了華盛頓州 、愛達荷州 和阿拉斯加州 ，是居家生活的必備商店，也是我常去的購物地之一。

找不到手套，我只好停下來，這時我突然想起，似乎還有燈泡等幾件一起採買的雜物，也沒有在應該擺放的位置，難道是我把東西放在超市，忘記拿回來？我仔細回想那天我買的蔬菜，它們都放進了冰箱，只是同時購買的幾樣日常用品卻找不到。如此想來，應該是在收銀台結帳時，店員把菜和雜物分別裝入三、四個購物袋，匆忙中，我把一包雜物忘在收銀台。

沒有手套，還得再去買，抱著試試看能否拿回那包遺忘物的僥倖心理，我在錢包找到了那天的購物票，又開車來到Fred Meyer，我直接去到顧客中心。當我遞上購物票並說明來意，沒想到店員非常爽快地拿起一支筆，一邊問我忘了哪些東西，一邊在購物票上相應的物品旁畫勾。我支支吾吾，一邊想一邊說，我講什麼，店員就勾什麼，直到我再也想不起來，他就把購物票還給我。

店員說：「請您自己去貨架上拿吧！然後帶著這張購物票去收銀台就行了，不用付錢。」我不敢置信地回答：「什麼？我自己去貨架上隨便拿？」店員笑著說：「是的。」

於是，我飛快地跑去貨架，激動到連購物籃也忘了拿，一邊看勾勾一邊取東西，雙手一下子就拿滿了。我輕快地走向收銀台，那天的收銀員是一名男孩，我忐忑地陳述了一番，他和善地說聲好，就抽出一個袋子，幫我裝好手中所有物品，然後再遞給我，還不忘說聲謝謝。離開超市時，我竟然有些不習慣，因為這是我第一次不付錢，就把東西從店鋪中拿走。

在回家路上，剛才購物的場景還一直在我腦海中浮現，真不敢相信，我如此順利就拿回了遺忘的物品，而且還是自己去貨架上選取，店員絲毫沒懷疑我，一種被信任的喜悅在心中油然而生，人與人之間的信任與被信任，這感覺真好；我想，信任他人也能被他人信任，生活就會變得愈來愈好。