我的朋友瑞克有身體和精神上的疾病，屬於殘障人士。有一天他興高采烈地告訴我，他這個月的福利 金入帳了，請我載他去商場買東西，於是我帶他去西雅圖著名的大商場弗萊德邁耶（Fred Meyer）購物。

瑞克一下子就選好想要的東西，收銀員把物品逐一放進瑞克的購物袋，瑞克就用他的華盛頓州 EBT福利卡付款，付完了費用，他又輸入現金部分的密碼，但收銀員表示，他的EBT卡裡沒有現金的部分。瑞克有點著急地詢問：「為什麼呢？」收銀員問他身上有沒有帶錢？他摸了摸發癟的皮包，臉上尷尬不已。他望了我一下，我也沒有，我的信用卡 放在車上，車又停得不近。

瑞克只好把買不成的東西，從購物袋裡拿出來，其中有一盒滴鼻藥，他多麼需要這盒藥啊！瑞克有嚴重的鼻敏感，晚上都睡不好覺。接著他又拿出幾罐貓罐頭，同時在嘴裡咕噥著：「對不起蜜糖，爸爸今天買不了。」他有一隻愛貓叫蜜糖，有滿久的時間只吃乾硬的貓食，沒有吃到肉，這幾天老望著瑞克不停地喵喵叫。

當瑞克把這些東西都放在結帳櫃台時，收銀員忽然拿出一張十元紙鈔給瑞克，又示意讓他把十元遞給收銀員，瑞克照辦了。只見收銀員算好帳後，把滴鼻藥和貓罐頭統統又放回瑞克的購物袋，還把多餘的零錢給了瑞克。那時瑞克感到困惑又欣喜，心想可能他的現金已入帳，是收銀機先前出了問題。

後來我們回到車上，瑞克趕緊打電話查詢他的福利卡金額，上面顯示食品款到了，現金部分還沒有入帳。

瑞克撓著頭說：「是我記錯了，現金是比食品款晚兩天才會到，但是那十元是從哪來的？我知道了，是他送我的，還找零錢給我，他怎麼那麼好？」我也忽然想起，當時收銀員很快地轉身，好像從自己口袋裡去掏出東西來。

瑞克想回去當面感謝那個收銀員，我說他們太忙，不用打擾他，可以寫封感謝信給商店。可是我們不知道收銀員的名字，也不記得那個收銀台的編號，我說：「也許發票上會有一點訊息吧！」十元雖然不多，但對瑞克來說，那可是雪中送炭。

我想起幾年前的一個傍晚，我把家裡一些多餘食品捐到附近一座教堂，有一個樸素溫柔的女士出來接待我，並連聲道謝。那時有一個流浪漢也到了門口，因為那天是星期二，是教會免費提供晚餐的日子，女士對流浪漢說：「今天很不巧有特殊情況，要下禮拜才能恢復提供晚餐。」她說完後，拿出二十元給流浪漢，並提醒他：「你去買點東西吃，不要餓著。」她也給我二十元，但我不好意思接受。

我們還沒移民來美國前，常聽人們說，我們將去到人間天堂。當時不知道美國是什麼模樣？後來住了幾十年，自己經歷很多，也聽聞不少，這一切讓我感受到這個國家流傳深遠的博愛精神，以及人們奉獻愛心顯露出來的至善光輝，讓旁人都能感受到溫暖和幸福，生活在愛的世界，就像置身在天堂。