當年在台灣上學時，經常要和書法 打交道，先是學描紅，接著臨摹書法家柳公權、顏真卿、歐陽詢等名家字帖，後來每周要用毛筆寫周記，直到高中畢業。

來美國後，忙著上班和帶孩子，和書法沒有任何交集。有一次，在欣賞我婆婆的書畫作品時，突然有練書法的念頭，但這念頭一直等到退休 之後，才真正得以實現。

至今十多年了，朋友常問我，是什麼力量能讓我對書法樂此不疲？ 我想是在臨摹名家書法時，我會上網研讀和字帖相關的資料，並且進一步背下我喜歡的文章。

學寫楷書臨趙孟頫的「心經」字帖，知道唐三藏法師玄奘翻譯「心經」，只用了短短兩百六十個字，說明「般若智慧和緣起性空」的道理。可惜的是，這道理並非我這淺顯佛教徒所能參透。

學寫行書，我用董其昌臨「蘭亭序」和趙孟頫臨「三字經」兩本字帖。每當我外出散步，想到「天下第一行書」王羲之蘭亭序「是日也，天朗氣清，惠風和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」字句時，我感恩上蒼給了我們美好的天氣、寬廣的天地和多樣的生態。

在「三字經」包羅萬象的內容，以及淺顯易懂的文字裡，讀到描述五千年朝代興衰的「自羲農，至黃帝；號三皇，居上世。」到「革命興，廢帝制；立憲法，建民國。」讓我想起高中上歷史課的情景，花了一番工夫才把它給背下來。

多年持續練書法，除了讓我背了不少文章，也讓我在練字的同時，不求達到「物我合一」的境界，只求分分秒秒享受書法帶給我的樂趣。