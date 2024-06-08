亞城美協前任會長王泰安的作品「龍」。（圖／作者久彌提供）

亞特蘭大 （Atlanta）各種華人組織很多，不說專業性的，聯誼性的組織如同鄉會、校友會、重陽會等，也多到不勝枚舉。我因為住在城西五十里外的大學城卡羅爾頓（Carrollton），去亞特蘭大並不方便，所以只參加自己最感興趣的亞特蘭大華裔美術家協會（亞城美協）和書香社。

布瑞滿（Bremen）是亞特蘭大西約五十里外的一個小城，在卡羅爾頓北十里，那裡的圖書館 有一個展覽室，免費提供當地或附近畫家展覽。我和老伴在此看過展覽，覺得場地還不錯，就請他們邀請亞城美協來此展覽，圖書館館長和策展負責人都很熱心。

亞城美協經常在亞特蘭大和附近城市展出作品，於是這個圖書館也成為展地之一。但是從二○一九年展出後，因疫情 就停止了在此展覽，今年疫情漸緩，我們接洽重啟展覽，布瑞滿圖書館和亞城美協雙方都非常高興能有機會再度合作。

這次展出的作品，除了傳統中國畫，也有西方的水彩、油畫、抽象畫和中國書法，作品各具特色，其中尤其以亞城美協前任會長王泰安的畫作「龍」，最具今年的生肖意義。他說：「這是龍年吉祥的畫作，是以青龍為吉祥物，取可愛渾圓為主題。」他的想法極有創意，把龍畫成色彩亮麗的卡通小龍，造型逗人喜愛。

圖書館人員、借書者、參觀的大人和小孩看了都很喜歡，他們聽了解說，知道中國龍年象徵萬物興隆的意義後，就覺得更有趣。亞城美協到各地辦展覽，在推廣中國文化上，也起了一些正面作用。

在畫展招待會上，亞城美協來了十多個新舊會員，大家交談後互相認識，其樂融融，會後又一起去當地餐館聚餐。城裡來的會員順便享受一次春季郊遊，我和老伴則更欣喜和老畫友重聚，並會見了一些年輕新會員。

值得一提的是，因為現任會長出國了，這次辦展聯繫館方、徵集會員作品、安排掛畫、主持招待會等流程，都是由前會長王泰安負責，他不僅熱情而且還很細心，例如我們在餐館點餐，因人數眾多，他就陪著大家一一確認，以確保招待無誤。這次展出成功，和大家有一次愉快交流，他的領導能力和熱心服務是每個人深深感謝的。