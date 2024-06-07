日前我和房產經紀人朱蒂，兩人約好去看一棟位於北加州聖他路薩（Santa Rosa）正在興建的新房子。我們當時看的只是旁邊一棟已蓋好的樣品屋，並且室內擺設齊全，看起來很漂亮。

在賣方經紀人不厭其煩地詳細介紹這棟即將蓋好的房子時，我無意間問了一句：「既然這些房子這麼漂亮，室內裝潢又與時俱進，外觀更是耀眼大氣，價位又便宜，應該成為北加州炙手可熱的房地產，怎麼會在市場上放這麼久，還沒賣出去呢？」

於是賣方經紀人又耐人尋味地解釋說：「因為這幾棟新房，都是地方政府為了資助低收入 戶和新移民家庭 所建造，本地蘇諾瑪縣（Sonoma County）的買主不可以自住，只能出租。同時這些資助房的租金 也是由政府制定，房東不可以隨意要價。房東每個月收到房租時，還要給房客百分之十的水電費補助金，也就是說，這裡的房東都要嚴格遵守政府的規定。」

賣方經紀人一邊說一邊觀察我的表情變化，而我的眼眶卻莫名其妙地朦朧起來，一種從未有過的親切感，一下子湧上心頭。最後，當賣方經紀人問我是否介意租金管理時，我毫不猶豫地告訴她：「政府的租金管理，對我來說不成問題，因為我本人就是三十四年前移民美國的第一代老移民。」

記得在我踏上美國國土的那一刻，口袋裡只有五十美元，在我揮灑青春熱血，中年時全心全意拚搏，如今衣食無憂，我多麼希望利用這次購買出租房的機會，可以回饋給那些曾像我當年一樣，在生活中苦苦奮鬥的新移民家庭。

我思緒萬千，心潮澎湃一夜未眠，畢竟這不是一件感情用事的小事，幾十萬的貸款不是兒戲。在我經過了十八小時的縝密思考後，第二天早上八點，我就打電話給我的房產經紀人。遺憾的是，電話那頭的朱蒂跟我說，房子昨天下午就賣掉了，因為買主當時就交了訂金。頓時間，我滿腔的熱血像被澆了一盆冷水似的，我沉默了許久，才放下電話。

兩個星期後的一個周五上午，我正在給學生上課，手腕上的電子表震動了一下，我低頭一看，是我的房產經紀人打來的電話，於是下課後，我回撥電話給朱蒂。原來新房的買主將房子退了，其原因還是不想被政府管控租金，也不想受低收入戶管理政策的牽絆。

其實我心知肚明，我既不是上帝，也不是聖人，更不是救世主，但我願意盡我的微薄之力來回饋社區、新移民階層，以及那些低收入家庭。我深知他們的苦我經歷過，他們現在的痛我嘗試過，他們的無奈我也曾掙扎過，只要堅信自己的意念，日子都會一天天地好起來。我們這些新移民在異國生活，只要團結友愛、相互支持，在追夢的他鄉依舊可以發光。