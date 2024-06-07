開車拿到罰單，是許多人會經歷的糗事，多數來自中國的移民 ，從小浸潤在內斂隱忍的文化背景中，加上語言障礙，許多人都會選擇破財消災，哪怕是不合理的罰單，都不會去申訴。

去年我在蒙特婁（Montreal）拿到超速罰單，申訴的處理過程讓我很難忘。住在這個郊區的市鎮十幾年了，我每周都固定去一家連鎖超市採購食物，走的都是高速公路輔道的固定路線，那條路上的速限標誌一直都是時速五十公里。

我當時開著自己的車，以時速五十三公里，怡然自得地行駛在寬闊的馬路上。蒙特婁又稱「滿地坑」，因為冬季時冰天雪地，需要撒鹽融冰，路上到處都是坑坑窪窪，所有的坑洞都必須在夏天修補，因此到處都是施工的橙色雪糕筒，讓人目不暇接。

這時候，突然有一個警察在前面方向，示意我停車靠邊，驚恐的我完全沒想到，會被他開了一張超速罰單。原來在那一堆雪糕筒裡，有一個又矮又小的三十公里速限標誌被我忽略了。另一名手拿測速儀的警察，又攔了好幾輛車停在我後面，看來釣魚 執法的警察那天豐收了。

我們這些人，只能乖乖認命嗎？在大家習慣限速五十公里的道路上，臨時加了一個不同的速限標誌，難道不應該以更醒目的方式提醒嗎？畢竟開罰單不是目的，確保安全駕駛才是根本。短短幾分鐘內，竟然有好幾個人同時吃罰單，表明這樣的速限標誌添加得不合理，不夠人性化。

我決定去挑戰這張問題罰單，雖然我從小也是接受逆來順受的教育，但在北美這個推崇批判性思維的社會中，每個人的維權既是為了自己，也是為了推動整個制度和體系至臻至善的動力。

一年快要過去了，終於等到了上法庭的通知。我有些忐忑不安，如果輸了，不但要繳納原本的罰金，還要加上開庭的費用。人生難得幾回搏，就算輸了，有失必有得，心裡的憋屈總該會有所發洩吧！進了法庭後，檢察官是一名年輕漂亮的金髮女郎，穿著黑色長袍，下面露出時髦的高跟鞋顯得有些滑稽，竟然讓我感到放鬆了一些。她問我是否願意談判？如果放棄抗辯可換得減少罰金或扣分，我拒絕了，不成功便成仁。

無巧不成書，在等待法官出席時，我跟旁邊一名男士攀談罰單的事情，竟然得知我們的罰單是在同一天、同一個地點，由同一名警察以同樣理由開出來的。更巧的是，他從前就是市政施工人員，對臨時更改道路標誌的規定瞭如指掌。

那名男士告訴我，他得到的信息顯示，那天的施工單位忘記在市政登記，因此那個臨時加的三十公里速限標誌是不合法的，警察開的罰單因此是站不住腳的。而且當主要的五十公里與臨時加的三十公里兩個速限標誌並存時，必須遮擋一個，以免引起誤會和迷惑。天啊！冥冥之中天助我也，安排了這麼專業的人來面授機宜。

我和檢察官各自陳述了證詞後，法官估計對這個少有人知的規定，感到有些疑慮。後來法官宣布當天不會做出判決，要我們十五天之後，再回來聆聽判決結果。果真十五天後，法官宣讀了一份長達二十分鐘的判決書，肯定了那個臨時速限標誌的無效性，以及必須遮擋其中一塊交通號誌牌的必要性。法官甚至還指出，道路施工應該設一個緩衝區，讓駕駛人有足夠的時間減速慢行，我們的申訴成功了。

從法庭出來，即便面對的是一個物價飛漲、民生凋敝的加拿大 現實生活，小市民也能挑戰權力的愜意感，讓人頓覺舒暢與愉悅。