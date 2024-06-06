身為八十多歲的老人，每天晚上我早早上床休息，午夜醒來難再入眠，擔心手機輻射傷眼，不想再打開手機。幸好有一台收音機放在床頭，將音量降至最低，讓電台的午夜節目陪我再進入夢鄉。

洛杉磯有個通宵廣播的AM1430中文電台，午夜後在沒有商業廣告時，會播放香港 樂壇的節目，包括歷年的歌手演唱會和經典歌曲重播，經常可聽到一些久未入耳、令我心儀的明星歌聲，頗能撫慰我孤獨的心靈，聽到歌曲就像老友重逢一樣，內心感到很溫馨。

會收聽電台午夜節目，是由一次播出港星葉蒨文演唱會開始的，當時葉蒨文說了一段有關夫婿林子祥阿Lam的奇遇。葉蒨文說：「有一次阿Lam戴帽子上街，竟然遇到賊人，頭部被挨了一拳，帽子被打掉了，所以露出臉孔，這時匪徒突然停止行動，連忙低頭致歉說：『不好意思，不知道你是林子祥。』說完立即轉身逃走。」葉蒨文還說：「阿Lam還想追上去，對那人說：『你有什麼困難？我可以幫你。』」此段短短的描述，人情味十足，盜亦有道，更覺得阿Lam十分可愛，是偶像又是個英雄。當時我聽到葉蒨文說的這段話，也忍不住笑了起來。

從此之後，收音機變成我的好朋友，舉凡張國榮、梅艷芳、陳百強、黃家駒、鄭少秋、許冠傑，羅文和呂方等悠揚的歌聲，常常陪我度過許多無眠的夜。

香港歌手形象甚佳，劉德華是個正人君子，不斷地提高歌藝；譚詠麟好歌無數，不吝提攜後進；梅艷芳像巾幗英雄，既有江湖義氣又柔情十足。這群歌手熱心公益，遇天災時他們響應募款，出錢又出力。

日前收音機傳來關正傑的歌聲，他是我的偶像，關正傑是一名建築師，任職香港著名建設公司，業餘時喜愛唱歌，水準不輸天王級藝人。他的「雪中情」一曲，寫的是情侶分開兩地，下雪時對遠方愛人有著深情的思念。記得自己當年曾先行到紐約安排移民事，愛妻留在香港，所以讓我對這首歌頗有感覺，當紐約下雪時，一時感觸，就以關正傑的「雪中情」遙寄愛妻。

日前廣播電台還播了關正傑另一首成名曲「兩忘煙水裡」，那句「獻盡愛，竟是哀，風中化成唏噓句。」歌詞意境，刻骨銘心地道出我對亡妻的呼喚。

洛杉磯華人 電台近日播出香港商業電台名主持人森美「早霸王」節目，從頭到尾充滿輕鬆歡樂的氣氛，久違的「十八樓C座」詼諧地帶出小市民生活，冷嘲熱諷中為讀者帶來會心的微笑。電台已有老將主持節目，最近又有新一代DJ加入，他們本身就是專業人士，例如營養師談飲食健康、心理醫生主持精神健康講座、電影工作者介紹影壇動態，還有學者介紹美國風土人情、社會動態和閒情逸致，聽起來都生動有趣，頗能吸引聽眾。

還有一個介紹越南 的專題節目，每周會播放一次，讓懂粵語的越南華僑能知悉家鄉事，該電台很受華人長者歡迎。由於部分長者不擅長使用手機上網收聽，得靠收音機才行，在電子器材發達的今天，長者常反映買不到傳統的收音機。我有一個跳字電子鐘附設收音機，另外還有一台聽光碟的收音機，我把電子鐘放置在床頭，光碟機另置廚房，日夜都開來聽，我是華人電台的忠實聽眾。