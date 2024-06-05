我和我太太來美不久後，就拿到綠卡，那時我還年輕，身體硬朗，我就和女兒、太太說：「我想找個工作。」她們都支持，但我是一個只會看英語的啞巴，不會說也不會聽，女兒說：「爸，你可以找一個不常需用講英語的工作。」

在一次偶然的機會，我遇到邱女士，她在蒙郡（Montgomery county）洛克維爾（Rockville city）社區圖書館 做page工作。她說：「你也來吧！這工作簡單，我給你一份考試題綱，你回去看看，考題不難。」

半個月後，邱女士告訴我：「明天上午九點在洛克維爾圖書館進行page考試。」次日我準時到達，順利通過考試，接著面試也勉強通過，三天後我就去上班。我負責管理語言類、食品類書籍，每星期工作時間不得少於十小時，也不得多於十九小時，我選擇後者。

我很努力工作，很快地就熟悉業務，一年後圖書館經理把我的工作時間訂為每星期二十個小時，每小時工資提高了一倍。我在洛克維爾圖書館一直工作到二○○八年退休 。

退休後我比上班還忙，幫忙太太照顧後輩，還要幫忙煮飯、洗碗、包餃子、蒸饅頭、壓麵條和炒菜等。我太太說：「幾十年來，我們包出來的餃子排起來，可能比萬里長城還要長，壓製的麵條可以繞地球好幾圈。」這些下廚的事，以前我不太會，後來在太太的指導下，我越做越好，餃子皮 擀得薄又均勻，我包的餃子非常好吃 。

除了做家務，我還抽空寫書和寫文章，把家鄉往事、工作經歷和在圖書館學到的，都化為文字。從二○一○年至二○二一年，我陸續出過三本書，分別是「人生成功之路」、「 如何使自己的孩子成人和成材」、「常懷一顆感恩的心」，這些書在美國馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery city）社區圖書館，以及華人老人中心圖書館都有藏書，提供華人閱讀，還贈送給當地華人；另外，我還在中國贈書給書商、大學圖書館和西部山區。近兩年，我在世界日報分別投稿上古今版和家園版，書寫小文章。我覺得寫文章是一種修練，既能提高自己的精神層次，又可增加生活的樂趣。

此外我每天到老年人活動中心，除了在林蔭處散步，還會打撞球、玩Bingo，以及與別人閒聊。節日舉辦活動時，我常講故事，其他老人都叫我「故事王」。

打撞球不僅是一項運動，也是考驗耐心、判斷力和觀察力，擊球要找準擊點，用力也要恰當，想要多進球，每次擊球時都要考慮母球停留的位置和預防母球進袋。我退休後所做的事情讓我保持沉靜，養成不急不躁的習慣，有著良好的心情和心態，使我的退休生活既不虛空又如行雲流水，在幸福和快樂中度過每一天。