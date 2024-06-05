古典優雅的舊金山藝術宮，已有上百年歷史。（圖／作者曾華容提供）

每當朋友從台灣或從美國其他外州來訪時，除了去看金門大橋 （Golden Gate Bridge）外，我們也會帶友人去藝術宮（Palace of Fine Arts），因為它就在舊金山 金門大橋附近，是一個不能錯失的好景點。

舊金山市區高樓林立，附近有不少美麗的沙灘、碼頭、建築物以及觀光 景點，雖然我們已來過好幾次了，卻仍鍾愛充滿歐風氣息及古羅馬風味的藝術宮。藝術宮是一九一五年為了在巴拿馬太平洋萬國博覽會中展示藝術作品而建造的，為舊金山留下見證歷史的建築，在鬧市中能保有一處安祥寧靜的景物，實在罕見。

藝術宮位於舊金山海港區，原先只打算在博覽會期間使用，沒有做長遠保留的計畫，因此柱廊和圓形大廳並非使用耐久的建材，而是以灰泥及粗麻布纖維的混合物覆蓋於木頭上當支柱，結構並不堅固。整體造型以模仿古羅馬廢墟的建築風格，壯觀美麗，讓當時與會的各國人士讚嘆不已。

藝術宮是博覽會中十座宏偉建築的其中一座，博覽會結束後，大多數的展覽都已被拆除，而藝術宮深受大眾喜愛，是少數被保留下來的建築物之一。後來經過多年的侵蝕及不當使用，藝術宮慢慢地毀損導致殘破不堪而被廢棄，之後藝術宮逐漸被市民們遺忘。

一九五九年，才由當地居民努力籌措經費，以及在市府的協助下募得一筆捐款。一九六四年開始重建修護藝術宮，並進行人工湖和走道的翻修，建材以鋼骨結構取代，仍保留主體建築，直到一九七五年一月才施工完成，二○○九年又加強了拱頂、柱廊及人工湖的抗震，才成為如今的模樣。

藝術宮主要是以圓形大廳為中心，由總長一千一百呎精心建構的蔭徑人工湖圍繞著，中央的圓頂大廳由八組圓柱，支撐著最上方圓形大穹頂，不管從哪個角度看過去，都能見到雄偉高大的桃紅色拱形門。線條優美高聳的石柱與半圓拱門的上端，都有精心創作的壁畫，刻畫的浮雕華麗優雅，不同的圖案以及不同構思，令人嘆為觀止。

圓形大廳的兩旁，共延伸出三十個科林斯柱式（Corinthian Order）頎長秀麗的圓柱，承托著上方雕飾精美的柱廊，每根巨大的石柱都有不一樣的雕塑，仔細一看石柱的頂端，都有四尊背對外面的女人雕塑，精雕細琢又兼具美感，更能感受到羅馬和古希臘的藝術建築與文化氛圍。

人工湖兩旁的綠樹遮蔭，水鴨、天鵝嬉戲，噴泉及廣闊的水面像鏡子般倒映出藝術宮的雄偉。四周景物渾然天成，呈現一片安祥寧靜，遠離市區的喧囂，宛如人間天堂，讓人留連忘返。

藝術宮外的綠地藍天，也吸引不少觀光客以及來此拍婚紗照的新人。能在舊金山鬧區中，保存一處百年歷史建物，十分珍貴，希望大家都能珍惜並且善待歷史文化遺產。