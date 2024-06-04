學校操場邊上拍到的極光。（圖／作者左拉提供）

準備睡覺時，瞄了一眼手機上的朋友圈，竟然有住在舊金山灣區 （Bay Area）的朋友拍到了極光；雖然已經深夜十二點半，我還是忍不住好奇出門探望。

門口的樹葉已經茂盛到擋住了視線，我心裡猶豫著，是要走到路的盡頭，穿過山的側影去看沒有遮擋的天空？或者往左走，那裡是女兒的學校，有著空曠的操場。按捺不住想看極光的決心，還是往學校的方向走了幾步，馬路當中沒有樹，可以看到天空中似乎有一點不同的顏色。

我拿起手機朝著夜空拍攝，居然發現當中有一條貫穿天空的淺色光帶，莫非這就是極光？頓時興奮起來，我繼續往學校的操場走去，一邊走一邊四處張望。雖然已經是半夜，每過十分鐘還是會有汽車經過，可以想像司機可能會懷疑我這個路人，為什麼三更半夜還會拿著手機在路上行走，而且還不停地東張西望。

借著手機的鏡頭，我拍下的天空有了更多色彩，在樹與樹之間的一片天空，我依稀感覺到微紅。手機在夜空模式下，我總是要想一想如何拍出最美照片，特別是光線不足的時候，最後會出現兩個對焦的十字，然後螢幕上還會出現「拿穩了」的字樣。我捧著手機對著天空讓兩個十字吻合的時候，覺得自己好像在對著天空祈禱。照片拍完果然靈驗了，顯現出一張肉眼看不到的鮮豔粉紅色。

我一邊走一邊拍，來到沒有燈光的操場，聽到貓頭鷹嗷嗷的叫聲似乎就在不遠處。

這時候，忽然覺得面前的大樹後面有人在晃動，我心跳加速、屏住呼吸，朝那裡仔細看，是如嬰兒般的東西抱著樹幹，原來是一隻巨大貓頭鷹發出呼呼的聲音。我這才放下一顆心，原來在夜裡，人的胡思亂想比動物還可怕。

在夜間的廣場、街邊和大樹間，我像一個夜行者，舉著我的紅光武器到處測量，看看哪裡還可以留下極光的倩影。

從日全食 到極光，太陽好像在玩捉迷藏和開派對，逗弄著凡人，我也樂此不疲。

第二天起來，我對先生和女兒說：「你們錯過了極光。」不過他們其實並沒有錯過，因為我也沒有用肉眼看到，是我的手機看到了，有照片為證。