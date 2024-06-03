最近忽然發現和兒子外出，每逢上下台階時，他都會把手伸出來，讓我挽著他的手臂走，夜裡光線昏暗之處，他還會一邊走一邊數，還有幾個台階才走完。可能是因為他發現老媽老了，需要特別照顧，以免腳步不穩發生意外，我當然暗自心喜，非常樂意把手伸進他溫暖的手臂裡，任由他扶持。

年輕時和老公出門，我也喜歡把手伸進他的臂彎裡，那是夫妻間的自然動作。如今挽著兒子的臂彎而行，卻是完全不一樣的感覺，兒子表現出來的是更多的關懷和保護。

日前兒子陪我重遊羅馬，在古城出門需要走點路，那裡的街道大部分仍保留了石頭鋪設的路面和人行道，其中難免有脫落和不平的地方，所以對於一個走慣了柏油路和平整水泥人行道的我，相當具有挑戰性，我有時不免會抱怨一下，自然就會愈走愈慢。

只要兒子一旦警覺到，就會立刻把手臂伸過來讓我挽著，這確實增強了我的安全感，在三月春寒料峭的季節，晚上享用過精緻美味的義大利 餐後，回程的路上，不但心裡溫暖，也增加了我行走的速度。回到旅館把手機拿出來看，每天往往都有超過一萬多步的紀錄。

上下計程車時，兒子總先讓我從右邊靠近人行道的車門上車，而且就坐在靠車門的位子，不需要挪到另一邊讓位給他，他自己則走到車子的左邊上下車。有電梯的地方，他一定帶我坐電梯，即使是只有八、九步台階，也不例外。

最後一天我們去了梵蒂岡博物館 （Musei Vaticani），不但面積大，還有好幾層樓，每個展館之間還高高低低的，有許多台階和斜坡要走，幸虧有兒子陪著我。一路到了著名的西斯汀教堂（Sistine Chapel），這裡是教宗 在梵蒂岡進行宗教和公務活動的場所，也是每次紅衣主教選舉教皇的地方，管制非常森嚴，既不准許大聲說話，也不能照相，遊客規規矩矩地在教堂中間排隊，欣賞四面和屋頂的宗教壁畫，這裡有米開朗基羅的著名畫作「創世紀」和「最後的審判」，一進大堂，穿制服的警衛看到我一頭白髮，貼心地請我坐在旁邊的長凳上慢慢欣賞，兒子則需要加入排隊站立的行列。

這些雖然都是小小的動作，看在我眼裡卻有著滿滿的體貼以及溫馨的善意，讓我非常難忘。