那些年，父母親與大姊、二姊住在舊金山 （San francisco），我定居在南灣（South Bay），我們三姊妹當年加起來共有五個小孩，表姊弟妹間的年紀非常相近，大家和樂相處，常一起玩樂，感情很融洽。

因為住得比較遠，他們來我家時，多半都要過一、兩夜，當然我要負責做飯給大家吃。在我們家，二姊是真正有廚藝的人，我的廚藝水準低落，只能馬馬虎虎湊合著烹煮，唯一的好處是夠快，能在最短的時間內讓大家有飯吃。

有一道常做的菜，是用火雞肉粒、豆腐乾粒、菜脯粒、腰果或花生粒，有時加一點西芹粒，炒成一盤小孩子們都愛吃，並稱為「炒粒粒」的料理。後來孩子們長大，大家的活動繁忙，玩在一起的時間變少，不像以前頻繁相聚。

有一天，二姊打電話給我，問我「炒粒粒」的做法，她說她的寶貝兒子菲立，很想念這道菜，二姊認為這是一個非常容易的料理，以她的高手身分，真的只是小菜一碟而已。於是她便按照自己的做法料理，但菲立品嘗後，認為並不是相同的料理。

二姊只好向我請教，這下子可把我樂壞了，二姊這個廚藝高超的人，燒出來的菜竟然不合她寶貝兒子的標準，於是我老老實實地詳細說明，叫她「照辦煮碗」。過了一陣子後，她說她已經照樣學做這道菜，菲立還是不滿意，這可把她搞胡塗了。

小孩子們長大後在各地成家立業，只有家族喜慶節日才能一起聚餐，有一次，二姊提議我做「炒粒粒」，我想了一下，拒絕了二姊的提議，為什麼呢？因為在我外甥的記憶中，那是一道他認為最棒的菜，我現在若再炒一次，絕對不能夠跟他的回憶相比，反而會破壞了回憶中那美好的感覺，於是我不再做「炒粒粒」，可以讓他永遠記得三姨那盤美味的料理。這份難得的禮物，再也不會有機會得到，因此這道菜從此退休 ，被我「封菜」了。