作者老伴試穿嘉年華會花車遊行的服裝。（圖／作者怡安里提供）

去年十一月底到十二月上旬，老伴和我參加了一個為期十四天的南美旅行團，巴西 里約熱內盧（Rio de Janeiro）是這次行程的起點，除了拜訪不少里約知名的打卡景點，旅行社還安排我們參觀一個打造嘉年華會花車的節目，那是一個頗為值得參訪的地方。

曾在電視上看過里約嘉年華會（Rio Carnival）花車遊行，每台花車都點綴得花團錦簇，遊行隊伍當中，有吹奏樂器的、有打鼓的，更有打扮得漂漂亮亮的舞孃沿遊行路線跳舞，熱鬧非凡。

巴西是一個天主教國家，每年二月或三月，從聖灰節星期三（Ash Wednesday）到復活節 （Easter），六個主日除外的四十天，是他們的四旬齋期或稱大齋期（Lent），因為是根據陰曆訂定的日子，所以日期會浮動。愛熱鬧的巴西人，在四旬齋期之前舉辦八天名聞遐邇的嘉年華會，在慶祝活動中，花車遊行是重頭戲。

為了增加熱鬧氣氛與可看性，嘉年華會遊行的花車是要比賽的，由里約熱內盧的六個森巴（Samba）舞蹈學校負責其事，社區人士也能組織花車遊行隊伍參加，只是必須自己找贊助商。打造一輛花車所費不貲，每個舞蹈學校都會準備五、六輛花車參加遊行，來演繹他們心目中的故事，雖然有森巴學校支持，但是花車遊行隊伍還是得想辦法找資助。

之所以願意開放讓我們參觀，是因為他們有紀念品出售。花車遊行比賽獲得前六名的，有獎金以及使用舞蹈學校倉庫的權利。避免內情外洩，每個參賽隊伍對他們打造的花車，都很小心保密，參觀時，倉庫內是不准拍照的，目的就是避免情資外洩。

旅行社安排我們參觀的，是去年得到冠軍的嘉年華會花車製作團隊，每個花車隊就像一座工廠，雇有自己的鐵匠、焊工、車床工、木工、裁縫以及畫工等各類全職工匠。根據花車隊的導遊透露，每年花車比賽完後，就得開始計畫第二年的遊行，先是構思故事，重點是不得重複往年的故事，更不能挪用其他隊伍的故事，然後再設計花車來演繹故事。故事必須經過遊行主辦單位批准，確定故事沒重複，才能開始打造花車。製造廠房有兩層樓高，配備吊車移動大的或重的物件，廠房範圍比一個足球 場還大，敲敲打打的響聲不絕於耳，人來人往很熱鬧。

參觀完廠房後，花車隊導遊邀請去年的嘉年華會皇后，來示範森巴舞並教我們跳，還讓我們穿上遊行穿的服飾跟著跳，然後和皇后一起合影，大家興致都非常高昂。說實話，這舞蹈並不容易學，因為動作特別多，而且每一個舞步都很繁複，嘉年華會遊行需要為數甚多的舞娘，否則也不會有六所森巴舞學校。對我們這些六、七十歲的人來說，一場舞跳下來，運動量是相當足夠的。

往年在電視上看遊行，只是看熱鬧，沒想到還有故事在裡頭，俗話說：「外行看熱鬧，內行看門道。」真是一點也不假。下次在電視上看到里約嘉年華會遊行時，也許能看出一點名堂。