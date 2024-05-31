小時候我總是黏著母親，跟著母親去逛菜市場，看著好吃的東西就會吵著要買，有時候母親拗不過我，只好買一點零食滿足我。但不是常常如此，畢竟當時家境不富有，難得會買些好吃的東西，給我們幾個姊弟妹們解饞。

通常只有在逢年過節時，老爸和老媽會油炸好吃的家鄉食物存放著，這些食物都是在我們貪吃時，隨時可以餵飽我們的小嘴。

每當孩子過生日時，母親總會在我們上學前，煮上一碗熱騰騰的酒釀，裡面放了兩顆雞蛋 ，讓我們吃得飽飽的。那甜甜的酒釀是很濃郁的米甜味，帶著一點酒香，尤其在天涼時喝上一碗，補血又暖身，我們吃完後，總是帶著甜蜜的滿足感去上學。

長大後出外工作，回家時母親還會做些好吃的小菜，讓我們這些遊子在外吃多了外食，回家後再享受一下家裡平淡的美食。

想起大姊當年出國時，母親常寄些包裹給她，那時不懂事，總認為國外什麼都有，為何還要這麼做？母親說，她去的國家不是那麼方便。

直到自己出國前，兒行千里才理解母親的擔憂。在機場送行時，她總是一會兒看著我，一會兒叮嚀我在外一切的注意事項，一會兒想起其他事，又全部塞進我的兜裡，囑咐我在國外熬不下去就回家。真是千里送別，我還沒踏上飛機，就看見淚水在母親的眼眶裡打轉，我也忍著淚水，轉頭奔向出入口，不讓母親擔憂。

剛來美國時人生地不熟，常寫信給母親，母親雖然讀書識字不多，偶爾仍會傳遞關心，提筆寫下歪歪斜斜的幾個字寄給我。冬天的紐約下雪時非常寒冷，母親還寄上防寒保暖衣物給我，直到我搬到加州 後至今還保留著，天冷時穿著它，就會想著那是母親留給我的唯一禮物。

一晃眼四十多年過去了，母親早已作古，自己也是祖母級的人，如今回憶著「遊子吟」這首歌：「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心 ，報得三春暉。」歌聲似近似遠。