俗話說：「木分花梨紫檀，人有千奇百怪。」有些人是不笑的，永遠擺出一副嚴肅的表情，但不是壞人，只是熱心的方式不一樣。還有些人凡事不聞不問，不爭不搶，遇見許多事情總是呆傻的模樣，但該是屬於他的，一點也少不了，反而那些爭來搶去的人，最終不一定能得到。

日前一大早，我需要在加州 安大略（Ontario）提貨送去科洛那（Corona），早早開著卡車離開芳塔那（Fontana）停車場，八點半就到了。發貨公司的大門敞開，沒看見人，我對著裡面喊道：「有人嗎？要取貨。」沒人反應，無奈之下我只好退出來。

門口有停一輛亞利桑納州（Arizona）鳳凰城開過來的車，才正想跟司機打招呼，聽到後邊有人叫我，這時從辦公室走出來一個白人大叔，長頭髮紮個辮子，大鼻子上架了一副黑框眼鏡，上嘴唇的鬍子有點濃密，臉部皮膚布滿了紅藍色的毛細血管，鼻子周圍尤為明顯，像似開了花的「鋼絲球」。

「鋼絲球」滿臉嚴肅，氣場強大讓人發怵，我對他點頭示好，把提貨號給他，他轉頭在電腦上查了一下，不太開心地說：「他們昨天告訴我，這批貨是明天的，我昨天已經把它放在最裡面了。」我急著問說：「那該怎麼辦？」他嘴裡小聲嘟囔著：「我來想辦法，看怎麼樣可以幫你，前邊那車停在十八號，如果走了，換你去停。」因為說這批貨是明天的，我心裡沒底，不知道能不能順利取到貨。

車停在先前那司機的後面，那人依舊沒有一絲動靜，五分鐘不動，十分鐘還是不動，我等到受不了，只好下車問他：「Amigo，你為什麼不倒車呢？」這司機滿臉慈祥，平靜地好像剛睡醒，他回答我：「前面的車不動，我沒辦法倒車。」我心想，哪有這麼不著急的人？

於是我跑去前車敲門，看似沒人，剛要轉身離開，車裡的司機探出頭來，跟我對望時，我看出這是一張「東歐的臉」，我低頭看見門側的車貼，有著烏克蘭 國旗配上一行字「stand with Ukraine」，我研判這有可能是烏克蘭人。我提醒他：「兄弟，能不能把車往前挪一下？我們需要倒車到十八號口。」那司機很爽快地開始移車，沒有任何猶豫。

後面的司機順勢也慢條斯理地開始緩步倒車，等他停穩，還對我點頭表示感謝，我不禁認為：「這司機真像是假人，如果不催前車，你要等到哪輩子？」他就是這種人，永遠表現出不急躁的模樣，看起來憨憨的，他是在等別人著急嗎？現在好了，我幫他忙，省得他自己去說，俗話說：「貴人語遲」，我該跟誰說理去？

沒多久後，「鋼絲球」大叔走到我車前說：「你那批貨，我已經跟老闆說了，昨晚才通知發貨，沒人告訴我，不過我想幫你裝上，你需要稍等會兒，大約一小時後我把貨倒出來，才能開始裝。」聽到這些話，我內心才感到踏實。

所以不要以貌取人，也不要認為不爭不搶會吃大虧，面無表情的大叔是一個冷面熱心腸的好人，憨憨的墨西哥 大哥心態絕對一流，有著耐得住性子的好脾氣，三人行必有我師，上班遇見這兩個人，也算是學習了。